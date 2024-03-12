112: беспилотник атаковал завод «Лукойла»

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Украинский БПЛА попал в установку перегонки нефти Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Беспилотник атаковал «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» — одно из ведущих нефтеперерабатывающих предприятий России, которое находится в городе Кстово в Нижегородской области. Об этом сообщил источник службы 112.

«По нашим данным, БПЛА попал прямо в установку перегонки нефти. На территории происходит пожар. Информации о пострадавших нет», — передает telegram-канал 112.

За эту ночь беспилотники ВСУ атаковали несколько регионов России: Белгородскую, Орловскую, Курскую и Тульскую области. Утром появилась информация о перехвате БПЛА над Воронежем.

Обновлено в 6:41 по мск: губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подтвердил атаку БПЛА на Кстовскую промзону. Сейчас на месте работают спецслужбы. Пострадавших нет.

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Беспилотник атаковал «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» — одно из ведущих нефтеперерабатывающих предприятий России, которое находится в городе Кстово в Нижегородской области. Об этом сообщил источник службы 112. «По нашим данным, БПЛА попал прямо в установку перегонки нефти. На территории происходит пожар. Информации о пострадавших нет», — передает telegram-канал 112. За эту ночь беспилотники ВСУ атаковали несколько регионов России: Белгородскую, Орловскую, Курскую и Тульскую области. Утром появилась информация о перехвате БПЛА над Воронежем. Обновлено в 6:41 по мск: губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подтвердил атаку БПЛА на Кстовскую промзону. Сейчас на месте работают спецслужбы. Пострадавших нет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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