112: беспилотник атаковал завод «Лукойла»

12 марта 2024 в 08:15 Размер текста - 17 +

Украинский БПЛА попал в установку перегонки нефти Фото: Александр Елизаров © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Беспилотник атаковал «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» — одно из ведущих нефтеперерабатывающих предприятий России, которое находится в городе Кстово в Нижегородской области. Об этом сообщил источник службы 112. «По нашим данным, БПЛА попал прямо в установку перегонки нефти. На территории происходит пожар. Информации о пострадавших нет», — передает telegram-канал 112. За эту ночь беспилотники ВСУ атаковали несколько регионов России: Белгородскую, Орловскую, Курскую и Тульскую области. Утром появилась информация о перехвате БПЛА над Воронежем. Обновлено в 6:41 по мск: губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подтвердил атаку БПЛА на Кстовскую промзону. Сейчас на месте работают спецслужбы. Пострадавших нет.

Беспилотник атаковал «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» — одно из ведущих нефтеперерабатывающих предприятий России, которое находится в городе Кстово в Нижегородской области. Об этом сообщил источник службы 112. «По нашим данным, БПЛА попал прямо в установку перегонки нефти. На территории происходит пожар. Информации о пострадавших нет», — передает telegram-канал 112. За эту ночь беспилотники ВСУ атаковали несколько регионов России: Белгородскую, Орловскую, Курскую и Тульскую области. Утром появилась информация о перехвате БПЛА над Воронежем. Обновлено в 6:41 по мск: губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подтвердил атаку БПЛА на Кстовскую промзону. Сейчас на месте работают спецслужбы. Пострадавших нет.