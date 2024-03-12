Беспилотник врезался в здание администрации Белгорода, есть пострадавшие. Фото

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При атаке ВСУ пострадали две женщины (фото из архива)
При атаке ВСУ пострадали две женщины (фото из архива) Фото:

В здание городской администрации Белгорода врезался беспилотник ВСУ. Пострадали две женщины, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Одна женщина получила осколочные ранения, вторая — контузию. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь», — написал Гладков в своем telegram-канале. По его словам, зданию причинен ущерб: выбиты окна, осколками посечен фасад. На месте ЧП работают представители оперативных служб.

Ранее Гладков также сообщал о трех пострадавших при обстреле Шебекино. Одна из женщин получила осколочные ранения лица и контузию, аналогичные ранения у двух других пострадавших. Кроме того, в Белгороде беспилотник врезался в стену магазина. Пострадавших нет.

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В здание городской администрации Белгорода врезался беспилотник ВСУ. Пострадали две женщины, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. «Одна женщина получила осколочные ранения, вторая — контузию. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь», — написал Гладков в своем telegram-канале. По его словам, зданию причинен ущерб: выбиты окна, осколками посечен фасад. На месте ЧП работают представители оперативных служб. Ранее Гладков также сообщал о трех пострадавших при обстреле Шебекино. Одна из женщин получила осколочные ранения лица и контузию, аналогичные ранения у двух других пострадавших. Кроме того, в Белгороде беспилотник врезался в стену магазина. Пострадавших нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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