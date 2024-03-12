Беспилотник врезался в здание администрации Белгорода, есть пострадавшие. Фото

12 марта 2024 в 16:30 Размер текста - 17 +

При атаке ВСУ пострадали две женщины (фото из архива) Фото: официальный telegram-канал мэра Белгорода В здание городской администрации Белгорода врезался беспилотник ВСУ. Пострадали две женщины, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. «Одна женщина получила осколочные ранения, вторая — контузию. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь», — написал Гладков в своем telegram-канале . По его словам, зданию причинен ущерб: выбиты окна, осколками посечен фасад. На месте ЧП работают представители оперативных служб. Ранее Гладков также сообщал о трех пострадавших при обстреле Шебекино. Одна из женщин получила осколочные ранения лица и контузию, аналогичные ранения у двух других пострадавших. Кроме того, в Белгороде беспилотник врезался в стену магазина. Пострадавших нет. Фото: официальный telegram-канал мэра Белгорода Фото: официальный telegram-канал мэра Белгорода

В здание городской администрации Белгорода врезался беспилотник ВСУ. Пострадали две женщины, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. «Одна женщина получила осколочные ранения, вторая — контузию. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь», — написал Гладков в своем telegram-канале. По его словам, зданию причинен ущерб: выбиты окна, осколками посечен фасад. На месте ЧП работают представители оперативных служб. Ранее Гладков также сообщал о трех пострадавших при обстреле Шебекино. Одна из женщин получила осколочные ранения лица и контузию, аналогичные ранения у двух других пострадавших. Кроме того, в Белгороде беспилотник врезался в стену магазина. Пострадавших нет.