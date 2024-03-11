11 марта 2024

Строительство ж/д вокзала в Сургуте возобновят после паузы

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарты. Сургут , поезд, железнодорожный вокзал, пути, жд
Строительство вокзала завершат в 2025 году Фото:

Строительство нового ж/д вокзала в Сургуте возобновят после паузы. Об этом сообщил депутат Госдумы РФ от ХМАО Евгений Марков в своем tg-канале.

В 2023 году по просьбе правительства ХМАО и главы города Сургута Андрея Филатова в проект реконструкции добавили благоустройство привокзальной площади и предусмотрели стоянку для междугородних автобусов. Пришлось вносить и изменения в проект, что и стало причиной паузы. «Строительство нового ж/д вокзала в Сургуте возобновят этим летом. Об этом доложило сегодня руководство ОАО „РЖД“ на встрече с депутатами Госдумы от ЛДПР. До мая будет проходить процедура технической экспертизой, после которой строительство будет возобновлено», — указано в посте.

За уточнением информации журналист агентства обратился в РЖД. В их адрес был направлен запрос. На момент публикации ответа не поступало.

Ранее URA.RU сообщало, что РЖД пересматривает сроки реконструкции вокзала Сургута. Причиной послужили дополнения в проект внесенные правительством округа.

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Строительство нового ж/д вокзала в Сургуте возобновят после паузы. Об этом сообщил депутат Госдумы РФ от ХМАО Евгений Марков в своем tg-канале. В 2023 году по просьбе правительства ХМАО и главы города Сургута Андрея Филатова в проект реконструкции добавили благоустройство привокзальной площади и предусмотрели стоянку для междугородних автобусов. Пришлось вносить и изменения в проект, что и стало причиной паузы. «Строительство нового ж/д вокзала в Сургуте возобновят этим летом. Об этом доложило сегодня руководство ОАО „РЖД“ на встрече с депутатами Госдумы от ЛДПР. До мая будет проходить процедура технической экспертизой, после которой строительство будет возобновлено», — указано в посте. За уточнением информации журналист агентства обратился в РЖД. В их адрес был направлен запрос. На момент публикации ответа не поступало. Ранее URA.RU сообщало, что РЖД пересматривает сроки реконструкции вокзала Сургута. Причиной послужили дополнения в проект внесенные правительством округа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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