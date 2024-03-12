В курганскую больницу закупили оборудование для проверки сердца. Фото

12 марта 2024 в 17:07 Размер текста - 17 +

В амбулатории Шадринской ЦРБ закупили четыре электрокардиографа (архивное фото) Фото: Александр Мамаев © URA.RU Для амбулаторий центральной районной больницы Шадринска (Курганская область) закупили четыре новых электрокардиографа почти на 370 тысяч рублей. Об этом сообщается в telegram-канале департамента здравоохранения региона. По поручению Губернатора Курганской области Вадима Шумкова в Курганской области проводится масштабная работа по ремонту и оснащению медицинских организаций. «В амбулатории Шадринской ЦРБ приобретены новые электрокардиографы. Современные аппараты позволят врачам и фельдшерам проводить более точные и быстрые кардиологические исследования, а также быстрее ставить диагнозы и назначать правильное лечение», — говорится в сообщении. Новым оборудованием оснащены Ольховская, Краснозвездинская, Канашская и Батуринская амбулатории Ранее URA.RU писало, что курганские хирурги получили новое медицинское оборудование. В поликлинику Шадринской ЦРБ был приобретен хирургический стол «Armed ST-II», оснащенный электроприводом. Также сообщалось, что больница Шадринска получила современный видеоэндоскоп стоимостью около восьми млн рублей. В амбулатории Шадринской ЦРБ поступили четыре новых электрокардиографа Фото: автор не указан, telegram-канала «Департамент здравоохранения Курганской области» https://t.me/dzo45/8448

Для амбулаторий центральной районной больницы Шадринска (Курганская область) закупили четыре новых электрокардиографа почти на 370 тысяч рублей. Об этом сообщается в telegram-канале департамента здравоохранения региона. По поручению Губернатора Курганской области Вадима Шумкова в Курганской области проводится масштабная работа по ремонту и оснащению медицинских организаций. «В амбулатории Шадринской ЦРБ приобретены новые электрокардиографы. Современные аппараты позволят врачам и фельдшерам проводить более точные и быстрые кардиологические исследования, а также быстрее ставить диагнозы и назначать правильное лечение», — говорится в сообщении. Новым оборудованием оснащены Ольховская, Краснозвездинская, Канашская и Батуринская амбулатории Ранее URA.RU писало, что курганские хирурги получили новое медицинское оборудование. В поликлинику Шадринской ЦРБ был приобретен хирургический стол «Armed ST-II», оснащенный электроприводом. Также сообщалось, что больница Шадринска получила современный видеоэндоскоп стоимостью около восьми млн рублей.