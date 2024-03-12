В курганскую больницу закупили оборудование для проверки сердца. Фото

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В амбулатории Шадринской ЦРБ закупили четыре электрокардиографа (архивное фото) Фото:

Для амбулаторий центральной районной больницы Шадринска (Курганская область) закупили четыре новых электрокардиографа почти на 370 тысяч рублей. Об этом сообщается в telegram-канале департамента здравоохранения региона.

По поручению Губернатора Курганской области Вадима Шумкова в Курганской области проводится масштабная работа по ремонту и оснащению медицинских организаций.

«В амбулатории Шадринской ЦРБ приобретены новые электрокардиографы. Современные аппараты позволят врачам и фельдшерам проводить более точные и быстрые кардиологические исследования, а также быстрее ставить диагнозы и назначать правильное лечение», — говорится в сообщении. Новым оборудованием оснащены Ольховская, Краснозвездинская, Канашская и Батуринская амбулатории

Ранее URA.RU писало, что курганские хирурги получили новое медицинское оборудование. В поликлинику Шадринской ЦРБ был приобретен хирургический стол «Armed ST-II», оснащенный электроприводом. Также сообщалось, что больница Шадринска получила современный видеоэндоскоп стоимостью около восьми млн рублей.

В амбулатории Шадринской ЦРБ поступили четыре новых электрокардиографа
В амбулатории Шадринской ЦРБ поступили четыре новых электрокардиографа
Фото:

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Для амбулаторий центральной районной больницы Шадринска (Курганская область) закупили четыре новых электрокардиографа почти на 370 тысяч рублей. Об этом сообщается в telegram-канале департамента здравоохранения региона. По поручению Губернатора Курганской области Вадима Шумкова в Курганской области проводится масштабная работа по ремонту и оснащению медицинских организаций. «В амбулатории Шадринской ЦРБ приобретены новые электрокардиографы. Современные аппараты позволят врачам и фельдшерам проводить более точные и быстрые кардиологические исследования, а также быстрее ставить диагнозы и назначать правильное лечение», — говорится в сообщении. Новым оборудованием оснащены Ольховская, Краснозвездинская, Канашская и Батуринская амбулатории Ранее URA.RU писало, что курганские хирурги получили новое медицинское оборудование. В поликлинику Шадринской ЦРБ был приобретен хирургический стол «Armed ST-II», оснащенный электроприводом. Также сообщалось, что больница Шадринска получила современный видеоэндоскоп стоимостью около восьми млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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