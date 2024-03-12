Над Курской областью за час сбиты четыре беспилотника

Российские средства ПВО за час сбили четыре беспилотника самолетного типа Украины над Курской областью. Об этом сообщает Минобороны России.
«В течение часа с 12.40 до 13.40 пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением БпЛА самолетного типа», — передает
Ранее сообщалось, что над областью были сбиты три беспилотника. Губернатор региона Роман Старовойт отметил, что они были уничтожены над Золотухинским и Фатежским районами. Он обратился к местным жителям и попросил их сохранять спокойствие.
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