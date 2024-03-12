Армия и оружие Над Курской областью за час сбиты четыре беспилотника 12 марта 2024 в 17:14 Размер текста - 17 + Средства ПВО России сбили четыре БПЛА Киева Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские средства ПВО за час сбили четыре беспилотника самолетного типа Украины над Курской областью. Об этом сообщает Минобороны России. «В течение часа с 12.40 до 13.40 пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением БпЛА самолетного типа», — передает ведомство . Отмечается, что атаки беспилотниками Украина пыталась совершить над Курской областью. Ранее сообщалось, что над областью были сбиты три беспилотника. Губернатор региона Роман Старовойт отметил, что они были уничтожены над Золотухинским и Фатежским районами. Он обратился к местным жителям и попросил их сохранять спокойствие. Российские средства ПВО за час сбили четыре беспилотника самолетного типа Украины над Курской областью. Об этом сообщает Минобороны России. «В течение часа с 12.40 до 13.40 пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением БпЛА самолетного типа», — передает ведомство. Отмечается, что атаки беспилотниками Украина пыталась совершить над Курской областью. Ранее сообщалось, что над областью были сбиты три беспилотника. Губернатор региона Роман Старовойт отметил, что они были уничтожены над Золотухинским и Фатежским районами. Он обратился к местным жителям и попросил их сохранять спокойствие. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям