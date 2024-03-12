Мишустин: тренд на рост экономики России сохраняется и в 2024 году

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Михаил Мишустин посетил презентацию проектов развития внутреннего туризма на курорте Манжерок. Горно-Алтайск , мишустин михаил, топ
Михаил Мишустин заявил, что экономика России растет и в 2024 году Фото:

Экономика России продолжает расти и в 2024 году. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии по продлению нацпроектов до 2030 года.

«Развитие экономики видно по динамике роста ВВП. Напомню, что в прошлом году он увеличился на 3,6%, а в январе текущего года рост составил уже 4,6%. Тренд сохраняется», — заявил Михаил Мишустин. Его слова приводит правительство России в telegram-канале.

Он отметил, что в России было реализовано большое количество значимых мер. Они позволили адаптировать экономику к вызовам извне. Касательно нацпроектов, Мишустин заявил, что цели, определенные на конец 2023, выполнены почти на 100%.

До этого Мишустин поручил ФАС разобраться с ростом цен. Эксперты URA.RU объяснили, что сейчас власти внедряют высокотехнологичный антикризисный механизм, который позволит стабилизировать цены. Также он позволит избежать новых кризисов. Подробнее — в материале URA.RU.

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Экономика России продолжает расти и в 2024 году. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии по продлению нацпроектов до 2030 года. «Развитие экономики видно по динамике роста ВВП. Напомню, что в прошлом году он увеличился на 3,6%, а в январе текущего года рост составил уже 4,6%. Тренд сохраняется», — заявил Михаил Мишустин. Его слова приводит правительство России в telegram-канале. Он отметил, что в России было реализовано большое количество значимых мер. Они позволили адаптировать экономику к вызовам извне. Касательно нацпроектов, Мишустин заявил, что цели, определенные на конец 2023, выполнены почти на 100%. До этого Мишустин поручил ФАС разобраться с ростом цен. Эксперты URA.RU объяснили, что сейчас власти внедряют высокотехнологичный антикризисный механизм, который позволит стабилизировать цены. Также он позволит избежать новых кризисов. Подробнее — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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