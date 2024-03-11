Мишустин нашел способ защитить россиян от скачков цен

Юрист Ручкина: Мишустин призвал ФАС быстро реагировать на рост цен

11 марта 2024 в 23:32 Размер текста - 17 +

Мишустин поручил ФАС применять самые жесткие меры против тех, кто завышает цены на товары первой необходимости Фото: Владимир Андреев © URA.RU Власти внедряют высокотехнологичный антикризисный механизм, что позволит не допустить повторения скачков цен на рынке и нового кризиса в экономике России. Это станет возможным, благодаря принятым мерам противодействия картелям, считает доктор юридических наук Гульнара Ручкина. Поможет избежать кризиса и социальная газификация — она спасет и малоимущих граждан, и производителей голубого топлива, уверен экономист Владимир Гамза. Так эксперты прокомментировали URA.RU повестку оперативного совещания главы правительства РФ Михаила Мишустина с вице-премьерами 11 марта. Одной из главных тем совещания стало противодействие картелям, противоправная деятельность которых может нанести непоправимый вред экономике. «Здесь важная роль отводится борьбе с соглашениями, которые ограничивают конкуренцию, ведут к ухудшению качества товаров и услуг, завышению цен — как для людей, так и для предприятий», — подчеркнул Мишустин. По его словам, количество картелей сократилось втрое, а в скором времени бороться с ними поможет цифровой сервис «Антикартель», который в режиме реального времени поможет ФАС выявлять нарушителей. Больше россиян смогут обогревать дома газом, а добывающей отрасли не придется снижать объемы ее добычи Фото: media.gazprom-neft.ru. На совещании премьер-министр рассказал также о ходе исполнения программ социальной газификации, которая была запущена по поручению президента РФ Владимира Путина в середине 2021 года. «Общее количество заключенных договоров на бесплатное подведение магистралей к участкам превысило 1,1 млн. Из них 900 тыс. уже полностью выполнены», — привел данные Мишустин. В 57 регионах, участвующих в программе социальной газификации, выдается по 100 тысяч рублей ветеранам Великой Отечественной войны, участникам СВО и членам их семей, а также многодетным родителям и малоимущим гражданам. Цель правительства — предотвратить возможный финансовый кризис и рост цен для потребителей, рассказала профессор Финуниверситета при правительстве РФ Гульнара Ручкина. «Ключевой целью такой программы является борьба с соглашениями, ведущими к ограничению конкуренции, завышению цен, а также ухудшению качества товаров и услуг. Это позволит обеспечить прозрачность и экономическую безопасность, предотвратить кризисные явления и скачки цен на определенные группы товаров и услуг», — пояснила профессор. В первую очередь, уверена Ручкина, это поможет предотвратить рост цен на продукты питания и товары первой необходимости. Новость по теме Правительство РФ утвердило программу борьбы с картелями Новая программа, по мнению собеседника агентства, нацелена на дальнейшее выявление нарушений антимонопольного законодательства в сфере госзакупок, а значит, направлена на сокращение издержек бюджета. По приведенной экспертом статистике, в 2023 году выявлено 2,9 тысяч госзакупок на сумму 174 млрд рублей, проведенных с нарушениями, включая сговор с заказчиком. Наиболее часто такие случаи встречаются в сфере ЖКХ и строительства, а также в социальной и медицинской сферах. «Повышение эффективности антимонопольного контроля, о чем в заключении совещания говорил глава правительства, в дальнейшем позволит улучшить качество реализуемых работ в сфере ЖКХ и дорожного строительства, а также снизить издержки бюджета», — подытожила Гульнара Ручкина. О неявном подтексте программы социальной газификации, как антикризисной мере, рассказал экономист, председатель совета Торгово-промышленной палаты РФ Владимир Гамза. По его словам, при всей остро-социальной значимости программы, ранее существовавшая зависимость российской экономики от продажи голубого топлива, могла спровоцировать в условиях санкций другой кризис — производства и сбыта. «Эта программа вдвойне выгодна, как для государства, так и населения. В условиях, когда внешние рынки в своем большинстве закрылись, газифицировать регионы становится необходимо и с целью поддержки газовой отрасли. Сейчас мы видим развитие внутреннего рынка сбыта газа, что необходимо было сделать достаточно давно», — заключил Владимир Гамза. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти внедряют высокотехнологичный антикризисный механизм, что позволит не допустить повторения скачков цен на рынке и нового кризиса в экономике России. Это станет возможным, благодаря принятым мерам противодействия картелям, считает доктор юридических наук Гульнара Ручкина. Поможет избежать кризиса и социальная газификация — она спасет и малоимущих граждан, и производителей голубого топлива, уверен экономист Владимир Гамза. Так эксперты прокомментировали URA.RU повестку оперативного совещания главы правительства РФ Михаила Мишустина с вице-премьерами 11 марта. Одной из главных тем совещания стало противодействие картелям, противоправная деятельность которых может нанести непоправимый вред экономике. «Здесь важная роль отводится борьбе с соглашениями, которые ограничивают конкуренцию, ведут к ухудшению качества товаров и услуг, завышению цен — как для людей, так и для предприятий», — подчеркнул Мишустин. По его словам, количество картелей сократилось втрое, а в скором времени бороться с ними поможет цифровой сервис «Антикартель», который в режиме реального времени поможет ФАС выявлять нарушителей. На совещании премьер-министр рассказал также о ходе исполнения программ социальной газификации, которая была запущена по поручению президента РФ Владимира Путина в середине 2021 года. «Общее количество заключенных договоров на бесплатное подведение магистралей к участкам превысило 1,1 млн. Из них 900 тыс. уже полностью выполнены», — привел данные Мишустин. В 57 регионах, участвующих в программе социальной газификации, выдается по 100 тысяч рублей ветеранам Великой Отечественной войны, участникам СВО и членам их семей, а также многодетным родителям и малоимущим гражданам. Цель правительства — предотвратить возможный финансовый кризис и рост цен для потребителей, рассказала профессор Финуниверситета при правительстве РФ Гульнара Ручкина. «Ключевой целью такой программы является борьба с соглашениями, ведущими к ограничению конкуренции, завышению цен, а также ухудшению качества товаров и услуг. Это позволит обеспечить прозрачность и экономическую безопасность, предотвратить кризисные явления и скачки цен на определенные группы товаров и услуг», — пояснила профессор. В первую очередь, уверена Ручкина, это поможет предотвратить рост цен на продукты питания и товары первой необходимости. Новая программа, по мнению собеседника агентства, нацелена на дальнейшее выявление нарушений антимонопольного законодательства в сфере госзакупок, а значит, направлена на сокращение издержек бюджета. По приведенной экспертом статистике, в 2023 году выявлено 2,9 тысяч госзакупок на сумму 174 млрд рублей, проведенных с нарушениями, включая сговор с заказчиком. Наиболее часто такие случаи встречаются в сфере ЖКХ и строительства, а также в социальной и медицинской сферах. «Повышение эффективности антимонопольного контроля, о чем в заключении совещания говорил глава правительства, в дальнейшем позволит улучшить качество реализуемых работ в сфере ЖКХ и дорожного строительства, а также снизить издержки бюджета», — подытожила Гульнара Ручкина. О неявном подтексте программы социальной газификации, как антикризисной мере, рассказал экономист, председатель совета Торгово-промышленной палаты РФ Владимир Гамза. По его словам, при всей остро-социальной значимости программы, ранее существовавшая зависимость российской экономики от продажи голубого топлива, могла спровоцировать в условиях санкций другой кризис — производства и сбыта. «Эта программа вдвойне выгодна, как для государства, так и населения. В условиях, когда внешние рынки в своем большинстве закрылись, газифицировать регионы становится необходимо и с целью поддержки газовой отрасли. Сейчас мы видим развитие внутреннего рынка сбыта газа, что необходимо было сделать достаточно давно», — заключил Владимир Гамза.