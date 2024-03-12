Челябинца, в ДТП с которым погиб 20-летний парень, отправили за решетку

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Следственный изолятор №1 (СИЗО). Екатеринбург, дверь, сизо, зона, безопасность, колония, тюрьма, замок, следственный изолятор, тюремная камера
Виновник смертельной аварии отправлен в СИЗО до 11 мая Фото:

Жителя Челябинска, по вине которого в ДТП погиб 20-летний студент, отправили в СИЗО на два месяца. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«Прокуратура поддержала ходатайство следователя об избрании в отношении водителя меры пресечения в виде заключения под стражу. Суд отправил его в СИЗО на два месяца, то есть до 11 мая», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

Водителя обвиняют по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.

Авария произошла вечером 10 марта на улице Черкасской. Виновник аварии, находясь в нетрезвом состоянии, проигнорировал запрещающий проезд сигнал светофора и протаранил отечественную легковушку, которой управлял молодой человек. От полученных травм студент скончался на месте.

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Жителя Челябинска, по вине которого в ДТП погиб 20-летний студент, отправили в СИЗО на два месяца. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «Прокуратура поддержала ходатайство следователя об избрании в отношении водителя меры пресечения в виде заключения под стражу. Суд отправил его в СИЗО на два месяца, то есть до 11 мая», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Водителя обвиняют по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет. Авария произошла вечером 10 марта на улице Черкасской. Виновник аварии, находясь в нетрезвом состоянии, проигнорировал запрещающий проезд сигнал светофора и протаранил отечественную легковушку, которой управлял молодой человек. От полученных травм студент скончался на месте.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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