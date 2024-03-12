Челябинца, в ДТП с которым погиб 20-летний парень, отправили за решетку

12 марта 2024 в 18:06 Размер текста - 17 +

Виновник смертельной аварии отправлен в СИЗО до 11 мая Фото: Анна Майорова © URA.RU Жителя Челябинска, по вине которого в ДТП погиб 20-летний студент, отправили в СИЗО на два месяца. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «Прокуратура поддержала ходатайство следователя об избрании в отношении водителя меры пресечения в виде заключения под стражу. Суд отправил его в СИЗО на два месяца, то есть до 11 мая», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Водителя обвиняют по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет. Авария произошла вечером 10 марта на улице Черкасской. Виновник аварии, находясь в нетрезвом состоянии, проигнорировал запрещающий проезд сигнал светофора и протаранил отечественную легковушку, которой управлял молодой человек. От полученных травм студент скончался на месте.

Жителя Челябинска, по вине которого в ДТП погиб 20-летний студент, отправили в СИЗО на два месяца. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «Прокуратура поддержала ходатайство следователя об избрании в отношении водителя меры пресечения в виде заключения под стражу. Суд отправил его в СИЗО на два месяца, то есть до 11 мая», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Водителя обвиняют по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет. Авария произошла вечером 10 марта на улице Черкасской. Виновник аварии, находясь в нетрезвом состоянии, проигнорировал запрещающий проезд сигнал светофора и протаранил отечественную легковушку, которой управлял молодой человек. От полученных травм студент скончался на месте.