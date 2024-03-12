Популярная маршрутка № 3 в Челябинске с 31 июля больше не будет ходить до ТРК «Алмаз» в Ленинский район. Об этом сообщили в telegram-канале челябинского общественного транспорта.
«С 31 июля автобус № 3 будет следовать из ЧВВАКУШа до ЮУрГУ. Маршрут пройдет по улицам: Березовая, Шагольская, Профессора Благих, Бейвеля, Чичерина, проспект Победы, Салавата Юлаева, Братьев Кашириных, Северная, Гостевая, Худякова, Лесопарковая, проспект Ленина», — сообщили в telegram-канале.
С 31 июля по 31 октября на маршрут будут выходить 15 автобусов малого класса с интервалом 8-15 минут. С 1 ноября автобусы малого класса планируется заменить 12 автобусами среднего класса с повышенными требованиями.
Пассажирам рекомендуют добираться до ЮУрГУ и пересесть на автобусы и троллейбусы во все районы города. Для поездок в Ленинский район можно совершить бесплатную пересадку на автобусы № 81 и № 483 и троллейбус № 10.
Перевод с нерегулируемого на регулируемый тариф улучшит контроль выполнения транспортной работы, мотивируя перевозчика повышать качество обслуживания пассажиров. А пассажиры смогут отслеживать движение автобусов на онлайн-картах, оплачивать проезд банковскими и транспортными картами, а также пользоваться пересадочным билетом.
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