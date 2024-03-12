Популярная маршрутка № 3 в Челябинске не будет ездить в Ленинский район. Скрин

12 марта 2024 в 18:35 Размер текста - 17 +

Маршрутка сократит маршрут до ЮУрГУ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Популярная маршрутка № 3 в Челябинске с 31 июля больше не будет ходить до ТРК «Алмаз» в Ленинский район. Об этом сообщили в telegram-канале челябинского общественного транспорта. «С 31 июля автобус № 3 будет следовать из ЧВВАКУШа до ЮУрГУ. Маршрут пройдет по улицам: Березовая, Шагольская, Профессора Благих, Бейвеля, Чичерина, проспект Победы, Салавата Юлаева, Братьев Кашириных, Северная, Гостевая, Худякова, Лесопарковая, проспект Ленина», — сообщили в telegram-канале. С 31 июля по 31 октября на маршрут будут выходить 15 автобусов малого класса с интервалом 8-15 минут. С 1 ноября автобусы малого класса планируется заменить 12 автобусами среднего класса с повышенными требованиями. Пассажирам рекомендуют добираться до ЮУрГУ и пересесть на автобусы и троллейбусы во все районы города. Для поездок в Ленинский район можно совершить бесплатную пересадку на автобусы № 81 и № 483 и троллейбус № 10. Перевод с нерегулируемого на регулируемый тариф улучшит контроль выполнения транспортной работы, мотивируя перевозчика повышать качество обслуживания пассажиров. А пассажиры смогут отслеживать движение автобусов на онлайн-картах, оплачивать проезд банковскими и транспортными картами, а также пользоваться пересадочным билетом. Автобус больше не пойдет в Ленинский район Фото: скрин с тelegram-канала Челябинский общественный транспорт

Популярная маршрутка № 3 в Челябинске с 31 июля больше не будет ходить до ТРК «Алмаз» в Ленинский район. Об этом сообщили в telegram-канале челябинского общественного транспорта. «С 31 июля автобус № 3 будет следовать из ЧВВАКУШа до ЮУрГУ. Маршрут пройдет по улицам: Березовая, Шагольская, Профессора Благих, Бейвеля, Чичерина, проспект Победы, Салавата Юлаева, Братьев Кашириных, Северная, Гостевая, Худякова, Лесопарковая, проспект Ленина», — сообщили в telegram-канале. С 31 июля по 31 октября на маршрут будут выходить 15 автобусов малого класса с интервалом 8-15 минут. С 1 ноября автобусы малого класса планируется заменить 12 автобусами среднего класса с повышенными требованиями. Пассажирам рекомендуют добираться до ЮУрГУ и пересесть на автобусы и троллейбусы во все районы города. Для поездок в Ленинский район можно совершить бесплатную пересадку на автобусы № 81 и № 483 и троллейбус № 10. Перевод с нерегулируемого на регулируемый тариф улучшит контроль выполнения транспортной работы, мотивируя перевозчика повышать качество обслуживания пассажиров. А пассажиры смогут отслеживать движение автобусов на онлайн-картах, оплачивать проезд банковскими и транспортными картами, а также пользоваться пересадочным билетом.