Независимый профсоюз намерен добиваться повышения зарплаты сотрудников «Сургутнефтегаза» в суде

Профсоюз готовит жалобу в суд из-за отсутствия роста зарплат в «Сургутнефтегазе»

12 марта 2024 в 20:35 Размер текста - 17 +

Профсоюз готовит жалобу в суд из-за отсутствия роста зарплат в «Сургутнефтегазе» Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Профсоюз «Профсвобода» добивается повышения зарплаты сотрудников «Сургутнефтегаза» в суде. Сургутский городской суд отклонил иск профсоюзной организации к нефтяной компании с требованием провести индексацию оплаты труда и выплатить компенсацию за задержку, и апелляционная комиссия ХМАО согласилась с этим решением. Профсоюз решил отстаивать права работников дальше: он готовит жалобу в 7-й кассационный суд. «Суд первой и апелляционной инстанций ошибочно переквалифицировали требования ППО „Профсвобода“ как коллективный трудовой спор и отказали в принятии заявления, не рассмотрев доказательства. Коллективный трудовой спор — это неурегулированные разногласия между работниками и работодателем. В нашем случае спор не может быть таковым, поскольку в Трудовом кодексе есть статья 134, которая регулирует эту ситуацию и обязывает предприятие индексировать размер оплаты труда. Надеемся, это противоречие разрешит Седьмой кассационный суд, куда профсоюз намерен обратиться», — объяснил корреспонденту URA.RU председатель профсоюза Александр Захаркин. Профсоюз считает, что суд и апелляция подошли к заявлению формально и проигнорировали статью ТК РФ об индексации. Также, по мнению Захаркина, они не рассмотрели предоставленные доказательства того, что «Сургутнефтегаз» не повысил реальное содержание заработной платы. Руководитель ППО утверждает, что отсутствие порядка индексации в документах предприятия является незаконным. «Споры о неустановлении работодателем порядка индексации не указаны в статье 398 ТК РФ (об индивидуальных и коллективных трудовых спорах), поэтому не являются коллективными. Подведомственность данного спора суду общей юрисдикции подтверждается пунктом № 1 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17 марта 2004 года», — добавил председатель профсоюза. Ранее URA.RU писало, что профсоюз «Профсвобода» требует от «Сургутнефтегаза» выплаты компенсаций за задержку индексации зарплаты. Председатель ППО сообщил агентству, что предприятие подняло тарифные ставки, что не является индексацией. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Профсоюз «Профсвобода» добивается повышения зарплаты сотрудников «Сургутнефтегаза» в суде. Сургутский городской суд отклонил иск профсоюзной организации к нефтяной компании с требованием провести индексацию оплаты труда и выплатить компенсацию за задержку, и апелляционная комиссия ХМАО согласилась с этим решением. Профсоюз решил отстаивать права работников дальше: он готовит жалобу в 7-й кассационный суд. «Суд первой и апелляционной инстанций ошибочно переквалифицировали требования ППО „Профсвобода“ как коллективный трудовой спор и отказали в принятии заявления, не рассмотрев доказательства. Коллективный трудовой спор — это неурегулированные разногласия между работниками и работодателем. В нашем случае спор не может быть таковым, поскольку в Трудовом кодексе есть статья 134, которая регулирует эту ситуацию и обязывает предприятие индексировать размер оплаты труда. Надеемся, это противоречие разрешит Седьмой кассационный суд, куда профсоюз намерен обратиться», — объяснил корреспонденту URA.RU председатель профсоюза Александр Захаркин. Профсоюз считает, что суд и апелляция подошли к заявлению формально и проигнорировали статью ТК РФ об индексации. Также, по мнению Захаркина, они не рассмотрели предоставленные доказательства того, что «Сургутнефтегаз» не повысил реальное содержание заработной платы. Руководитель ППО утверждает, что отсутствие порядка индексации в документах предприятия является незаконным. «Споры о неустановлении работодателем порядка индексации не указаны в статье 398 ТК РФ (об индивидуальных и коллективных трудовых спорах), поэтому не являются коллективными. Подведомственность данного спора суду общей юрисдикции подтверждается пунктом № 1 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17 марта 2004 года», — добавил председатель профсоюза. Ранее URA.RU писало, что профсоюз «Профсвобода» требует от «Сургутнефтегаза» выплаты компенсаций за задержку индексации зарплаты. Председатель ППО сообщил агентству, что предприятие подняло тарифные ставки, что не является индексацией.