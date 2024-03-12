«Лукойл» заработал более триллиона рублей за год

Компания «Лукойл» заработала более триллиона рублей за 2023 год. Нефтяной гигант опубликовал отчет, где раскрыл финансовые результаты своей деятельности
«Чистая прибыль „Лукойла“ по МСФО (международные стандарты финансовой отчетности) за 2023 год составила 1,16 трлн рублей. Выручка за январь—декабрь составила 7,93 трлн рублей», — сообщает информационный портал «Финам».
До вычета налога размер чистой прибыли компании составлял 1,41 трлн рублей. Акционеры компании получили больше триллиона рублей дохода. В 2022 году, по данным бухгалтерской отчетности, «Лукойл» получил почти 800 миллиардов рублей чистой прибыли и 2,8 триллиона выручки.
Ранее URA.RU писало, что акции «Лукойла» обогнали по темпам роста ценные бумаги других нефтяных компаний России. Независимое аналитическое агентство нефтегазового сектора проанализировало изменение котировок восьми крупнейших нефтяных корпораций страны.
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