Курганского силовика уволили за фиктивное задержание граждан с наркотиками

13 марта 2024 в 07:45 Размер текста - 17 +

Курганского полицейского уволили за махинации по службе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сотрудника МО МВД «Притобольный» (Курганская область) уволили за подстроенное задержание с наркотиками. Проверка показала, что полицейский совершил проступок, порочащий честь сотрудника ОВД. Экс-силовик пытался оспорить решение руководства, но проиграл суд. Об этом информирует система ГАС «Правосудие». «Рапортом старшего оперуполномоченного службы безопасности УМВД России подтверждается факт принуждения осведомителя ФИО9 к склонению ФИО10 к сбору дикорастущего наркотического растения конопли, который впоследствии был привлечен к уголовной ответственности», — сообщаются подробности в материалах курганского горсуда. Оперуполномоченного группы уголовного розыска отдела полиции села Звериноголовское уволили после проверки о нарушениях при задержании местного жителя. Согласно материалам дела, двое полицейских подговорили осведомителя, чтобы тот помог им задержать односельчанина. Мужчина должен был попросить знакомого собрать коноплю. Также ему дали жидкость для приготовления запрещенной смеси. После этого осведомителя и звериноголовца с кастрюлей запретного зелья задержали. На основании сфальсифицированного полицейскими акта наблюдения в отношении последнего было возбуждено уголовное дело. Уволенный полицейский требовал отменить результаты проверки и настаивал, что в его действиях не было нарушений. В иске, поданном к УМВД региона, он просил выплатить ему более 200 тысяч рублей за вынужденный прогул. Суд рассмотрел обстоятельства дела и решил, что нарушений при увольнении допущено не было. Экс-полицейскому в требованиях было отказано. Ранее URA.RU сообщало, что иск к УМВД региона подал иностранец, осужденный за осквернение Вечного огня. Миграционная служба МВД отказала мужчине в виде на жительство. Уроженец Афганистана пытался оспорить решение в суде, но проиграл. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Сотрудника МО МВД «Притобольный» (Курганская область) уволили за подстроенное задержание с наркотиками. Проверка показала, что полицейский совершил проступок, порочащий честь сотрудника ОВД. Экс-силовик пытался оспорить решение руководства, но проиграл суд. Об этом информирует система ГАС «Правосудие». «Рапортом старшего оперуполномоченного службы безопасности УМВД России подтверждается факт принуждения осведомителя ФИО9 к склонению ФИО10 к сбору дикорастущего наркотического растения конопли, который впоследствии был привлечен к уголовной ответственности», — сообщаются подробности в материалах курганского горсуда. Оперуполномоченного группы уголовного розыска отдела полиции села Звериноголовское уволили после проверки о нарушениях при задержании местного жителя. Согласно материалам дела, двое полицейских подговорили осведомителя, чтобы тот помог им задержать односельчанина. Мужчина должен был попросить знакомого собрать коноплю. Также ему дали жидкость для приготовления запрещенной смеси. После этого осведомителя и звериноголовца с кастрюлей запретного зелья задержали. На основании сфальсифицированного полицейскими акта наблюдения в отношении последнего было возбуждено уголовное дело. Уволенный полицейский требовал отменить результаты проверки и настаивал, что в его действиях не было нарушений. В иске, поданном к УМВД региона, он просил выплатить ему более 200 тысяч рублей за вынужденный прогул. Суд рассмотрел обстоятельства дела и решил, что нарушений при увольнении допущено не было. Экс-полицейскому в требованиях было отказано. Ранее URA.RU сообщало, что иск к УМВД региона подал иностранец, осужденный за осквернение Вечного огня. Миграционная служба МВД отказала мужчине в виде на жительство. Уроженец Афганистана пытался оспорить решение в суде, но проиграл.