РИАН: инаугурация президента пройдет 7 мая

В мае ожидаются инаугурация президента и назначение премьер-министра
Церемония инаугурации президента России состоится 7 мая. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственные источники в Госдуме.
«Инаугурация состоится 7 мая. А 8 мая Госдума рассмотрит вопрос о назначении председателя правительства России», — сообщает агентство.
Действующий президент России Владимир Путин вступил в должность 7 мая 2018 года. Согласно закону «О выборах президента РФ», следующий президент должен вступить в должность по истечении шести лет.
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