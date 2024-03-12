Политика Власть РИАН: инаугурация президента пройдет 7 мая 12 марта 2024 в 19:23 Размер текста - 17 + В мае ожидаются инаугурация президента и назначение премьер-министра Фото: Владимир Андреев © URA.RU Церемония инаугурации президента России состоится 7 мая. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственные источники в Госдуме. «Инаугурация состоится 7 мая. А 8 мая Госдума рассмотрит вопрос о назначении председателя правительства России», — сообщает агентство. Действующий президент России Владимир Путин вступил в должность 7 мая 2018 года. Согласно закону «О выборах президента РФ», следующий президент должен вступить в должность по истечении шести лет. Церемония инаугурации президента России состоится 7 мая. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственные источники в Госдуме. «Инаугурация состоится 7 мая. А 8 мая Госдума рассмотрит вопрос о назначении председателя правительства России», — сообщает агентство. Действующий президент России Владимир Путин вступил в должность 7 мая 2018 года. Согласно закону «О выборах президента РФ», следующий президент должен вступить в должность по истечении шести лет. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям