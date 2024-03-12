РИАН: инаугурация президента пройдет 7 мая

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Встреча параолимпийской сборной на Красной Площади в Москве. Москва, спасская башня, российский флаг, триколор, флаг россии, кремль, красная площадь
В мае ожидаются инаугурация президента и назначение премьер-министра Фото:

Церемония инаугурации президента России состоится 7 мая. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственные источники в Госдуме.

«Инаугурация состоится 7 мая. А 8 мая Госдума рассмотрит вопрос о назначении председателя правительства России», — сообщает агентство.

Действующий президент России Владимир Путин вступил в должность 7 мая 2018 года. Согласно закону «О выборах президента РФ», следующий президент должен вступить в должность по истечении шести лет.

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Церемония инаугурации президента России состоится 7 мая. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственные источники в Госдуме. «Инаугурация состоится 7 мая. А 8 мая Госдума рассмотрит вопрос о назначении председателя правительства России», — сообщает агентство. Действующий президент России Владимир Путин вступил в должность 7 мая 2018 года. Согласно закону «О выборах президента РФ», следующий президент должен вступить в должность по истечении шести лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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