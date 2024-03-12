Минобороны РФ подтвердило прорыв ВСУ в Белгородскую и Курскую области

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, всу, украинские военные,  stock
Украинской ДРГ не удалось нарушить границы РФ, заявили в Минобороны РФ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Все атаки ВСУ на российские регионы отражены, украинские силы понесли значительные потери и были отброшены. Нарушения границ зафиксировано не было. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

«Террористические формирования киевского режима, понеся существенные потери, отброшены. Нарушений государственной границы не допущено», — сообщается в официальном telegram-канале Минобороны. Там добавили, что в ходе отражения нападения было уничтожено до 60 украинских военнослужащих. Также поражено пять украинских танков и один бронетранспортер, заключили в Минобороны.

На границах Белгородской и Курской областей с Украиной 12 марта произошла попытка прорыва украинской ДРГ, после чего произошла перестрелка. По словам губернатора Курской области Романа Старовойта, есть один пострадавший мирный житель.

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Все атаки ВСУ на российские регионы отражены, украинские силы понесли значительные потери и были отброшены. Нарушения границ зафиксировано не было. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Террористические формирования киевского режима, понеся существенные потери, отброшены. Нарушений государственной границы не допущено», — сообщается в официальном telegram-канале Минобороны. Там добавили, что в ходе отражения нападения было уничтожено до 60 украинских военнослужащих. Также поражено пять украинских танков и один бронетранспортер, заключили в Минобороны. На границах Белгородской и Курской областей с Украиной 12 марта произошла попытка прорыва украинской ДРГ, после чего произошла перестрелка. По словам губернатора Курской области Романа Старовойта, есть один пострадавший мирный житель.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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