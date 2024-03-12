Минобороны РФ подтвердило прорыв ВСУ в Белгородскую и Курскую области

Все атаки ВСУ на российские регионы отражены, украинские силы понесли значительные потери и были отброшены. Нарушения границ зафиксировано не было. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
«Террористические формирования киевского режима, понеся существенные потери, отброшены. Нарушений государственной границы не допущено», — сообщается в официальном telegram-канале Минобороны. Там добавили, что в ходе отражения нападения было уничтожено до 60 украинских военнослужащих. Также поражено пять украинских танков и один бронетранспортер, заключили в Минобороны.
На границах Белгородской и Курской областей с Украиной 12 марта произошла попытка прорыва украинской ДРГ, после чего произошла перестрелка. По словам губернатора Курской области Романа Старовойта, есть один пострадавший мирный житель.
Все атаки ВСУ на российские регионы отражены, украинские силы понесли значительные потери и были отброшены. Нарушения границ зафиксировано не было. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Террористические формирования киевского режима, понеся существенные потери, отброшены. Нарушений государственной границы не допущено», — сообщается в официальном telegram-канале Минобороны. Там добавили, что в ходе отражения нападения было уничтожено до 60 украинских военнослужащих. Также поражено пять украинских танков и один бронетранспортер, заключили в Минобороны. На границах Белгородской и Курской областей с Украиной 12 марта произошла попытка прорыва украинской ДРГ, после чего произошла перестрелка. По словам губернатора Курской области Романа Старовойта, есть один пострадавший мирный житель.