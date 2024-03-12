Артюхов пригласил Путина приехать в ЯНАО. Видео

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XXI съезд партии "Единая Россия". Москва, артюхов дмитрий
Дмитрий Артюхов пригласил Владимира Путина на юбилей Нового Уренгоя Фото:

На встрече с победителями всех сезонов конкурса управленцев «Лидеры России» с президентом РФ Владимиром Путиным, губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поделился достижениями региона и пригласил российского лидера на 50-летие Нового Уренгоя.

«Пользуясь возможностью, вас искренне приглашаю в следующем году посетить [Новый Уренгой] в наш юбилейный год», — сказал Артюхов Путину. Эфир встречи транслировался в социальной сети «ВКонтакте».

Президент не дал ответа на приглашение, после чего диалог перешел на обсуждение вопросов демографии — Путин посоветовал Ямалу брать пример с результатов лидирующего чеченского региона. Губернатор ЯНАО при этом, отметил лидерство Ямала по приросту населения среди северных регионов РФ.

Ранее URA.RU сообщало об участии Владимира Путина в подготовке к юбилею Нового Уренгоя. Так, в 2022 году ответственным за празднование 50-летия газовой столицы по поручению президента был назначен Александр Новак.

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На встрече с победителями всех сезонов конкурса управленцев «Лидеры России» с президентом РФ Владимиром Путиным, губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поделился достижениями региона и пригласил российского лидера на 50-летие Нового Уренгоя. «Пользуясь возможностью, вас искренне приглашаю в следующем году посетить [Новый Уренгой] в наш юбилейный год», — сказал Артюхов Путину. Эфир встречи транслировался в социальной сети «ВКонтакте». Президент не дал ответа на приглашение, после чего диалог перешел на обсуждение вопросов демографии — Путин посоветовал Ямалу брать пример с результатов лидирующего чеченского региона. Губернатор ЯНАО при этом, отметил лидерство Ямала по приросту населения среди северных регионов РФ. Ранее URA.RU сообщало об участии Владимира Путина в подготовке к юбилею Нового Уренгоя. Так, в 2022 году ответственным за празднование 50-летия газовой столицы по поручению президента был назначен Александр Новак.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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