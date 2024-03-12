Дмитрий Артюхов пригласил Владимира Путина на юбилей Нового Уренгоя Фото: Владимир Андреев © URA.RU

На встрече с победителями всех сезонов конкурса управленцев «Лидеры России» с президентом РФ Владимиром Путиным, губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поделился достижениями региона и пригласил российского лидера на 50-летие Нового Уренгоя.

«Пользуясь возможностью, вас искренне приглашаю в следующем году посетить [Новый Уренгой] в наш юбилейный год», — сказал Артюхов Путину. Эфир встречи транслировался в социальной сети «ВКонтакте».

Президент не дал ответа на приглашение, после чего диалог перешел на обсуждение вопросов демографии — Путин посоветовал Ямалу брать пример с результатов лидирующего чеченского региона. Губернатор ЯНАО при этом, отметил лидерство Ямала по приросту населения среди северных регионов РФ.

Ранее URA.RU сообщало об участии Владимира Путина в подготовке к юбилею Нового Уренгоя. Так, в 2022 году ответственным за празднование 50-летия газовой столицы по поручению президента был назначен Александр Новак.