Депутат Буцкая: Госдума готовит массовое возрождение игротек в России

13 марта 2024 в 01:05 Размер текста - 17 +

В библиотеках можно будет взять не только книги, сказала Татьяна Буцкая Фото: Илья Московец © URA.RU Необходимо создавать игротеки во всех регионах страны на базе библиотек и домов творчества в рамках реализации национального проекта по воспитанию «гармонично развитой личности». Таким мнением с корреспондентом URA.RU поделилась первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая. Ранее президент России Владимир Путин поручил к 1 июня подготовить предложения по нацпроекту, направленному на воспитание «гармонично развитой личности». Согласно документу, воспитательный процесс должен быть составлен с учетом традиционных российских ценностей. «Мы сейчас предлагаем создавать игротеки во всех регионах страны на базе наших библиотек и домов творчества, чтобы возрождать обучение игре как для родителей, так для детей. Игротеки — это такой формат, когда можно прийти и взять игру домой, так же, как книгу. Это объединяет семьи. Одно дело, когда ты играешь в „Монополию“ и появляется желание все купить и всех обмануть. Другое дело, когда в игре нужно принимать важные решения для спасения страны», — сказала Татьяна Буцкая. По ее словам, именно с игры начинается формирование личности. «Это не просто что-то легкое, что можно пустить на самотек с помощью компьютера, планшета или телефона, который оказывается в руках у наших детей практически там с годовалого возраста. С помощью игры формируется тот самый будущий россиянин с правильным отношением к жизни, к работе, к семье и стране», — подчеркнула депутат. Она напомнила, что в школах уже существуют классные часы «Разговоры о важном». «Они формируют у детей правильное отношение к своей Родине, ее истории и культуре. Этому же способствуют уроки семьеведения, единые учебники истории и обществознания», — заключила собеседница агентства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Необходимо создавать игротеки во всех регионах страны на базе библиотек и домов творчества в рамках реализации национального проекта по воспитанию «гармонично развитой личности». Таким мнением с корреспондентом URA.RU поделилась первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая. Ранее президент России Владимир Путин поручил к 1 июня подготовить предложения по нацпроекту, направленному на воспитание «гармонично развитой личности». Согласно документу, воспитательный процесс должен быть составлен с учетом традиционных российских ценностей. «Мы сейчас предлагаем создавать игротеки во всех регионах страны на базе наших библиотек и домов творчества, чтобы возрождать обучение игре как для родителей, так для детей. Игротеки — это такой формат, когда можно прийти и взять игру домой, так же, как книгу. Это объединяет семьи. Одно дело, когда ты играешь в „Монополию“ и появляется желание все купить и всех обмануть. Другое дело, когда в игре нужно принимать важные решения для спасения страны», — сказала Татьяна Буцкая. По ее словам, именно с игры начинается формирование личности. «Это не просто что-то легкое, что можно пустить на самотек с помощью компьютера, планшета или телефона, который оказывается в руках у наших детей практически там с годовалого возраста. С помощью игры формируется тот самый будущий россиянин с правильным отношением к жизни, к работе, к семье и стране», — подчеркнула депутат. Она напомнила, что в школах уже существуют классные часы «Разговоры о важном». «Они формируют у детей правильное отношение к своей Родине, ее истории и культуре. Этому же способствуют уроки семьеведения, единые учебники истории и обществознания», — заключила собеседница агентства.