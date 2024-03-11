Путин ждет предложений по воспитательному нацпроекту

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Закрытие Второго съезда "Движения первых". Москва, путин владимир
Воспитание гармонично развитой личности должно проходить с учетом традиционных ценностей Фото:

Президент России Владимир Путин поставил задачу подготовить предложения по нацпроекту, направленному на воспитание «гармонично развитой личности». Отмечается, что это процесс должен проходить с учетом традиционных ценностей.

«Владимир Путин поручил к 1 июня подготовить предложения по нацпроекту по воспитанию «гармонично развитой личности», — говорится в сообщении на официальном сайте Кремля. Там добавили, что воспитательный процесс должен быть составлен с учетом традиционных российских ценностей.

Владимир Путин 13 февраля также поручил организовать общероссийский конкурс наставников под названием «Быть, а не казаться!», чтобы привлечь граждан к патриотическому воспитанию. В предыдущих высказываниях Путин отмечал, что для укрепления России необходимо не только патриотическое настроение, но и наличие специалистов. Он подчеркнул важность развития патриотического воспитания параллельно с образованием и уделять внимание предметам, формирующим личность человека.

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Президент России Владимир Путин поставил задачу подготовить предложения по нацпроекту, направленному на воспитание «гармонично развитой личности». Отмечается, что это процесс должен проходить с учетом традиционных ценностей. «Владимир Путин поручил к 1 июня подготовить предложения по нацпроекту по воспитанию «гармонично развитой личности», — говорится в сообщении на официальном сайте Кремля. Там добавили, что воспитательный процесс должен быть составлен с учетом традиционных российских ценностей. Владимир Путин 13 февраля также поручил организовать общероссийский конкурс наставников под названием «Быть, а не казаться!», чтобы привлечь граждан к патриотическому воспитанию. В предыдущих высказываниях Путин отмечал, что для укрепления России необходимо не только патриотическое настроение, но и наличие специалистов. Он подчеркнул важность развития патриотического воспитания параллельно с образованием и уделять внимание предметам, формирующим личность человека.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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