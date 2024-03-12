Курганцам начали приходить сообщения от замглавы города Гурьяновой

Сообщения приходят в мессенджере Telegram
Жителям Кургана начали приходить сообщения с фейкового аккаунта замглавы города, директора департамента соцполитики Юлии Гурьяновой. Об этом сообщили в пресс-службе городской мэрии.
«В мессенджере telegram от имени директора департамента соцполитики Юлии Гурьяновой злоумышленники рассылают сообщения. Аккаунт фейковый и не принадлежит ей», — сообщили в группе администрации в соцсети «ВКонтакте».
Ранее мошенники создали фейковый аккаунт губернатора Курганской области Вадима Шумкова. Номер телефона был скрыт, а в правительстве региона гражданам посоветовали не отвечать на такие рассылки и попросили блокировать страницу.
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