Курганцам начали приходить сообщения от замглавы города Гурьяновой

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Клипарт по теме Социальные сети. Екатеринбург, интернет, мессенджер, telegram, сообщение, телеграм, социальная сеть
Сообщения приходят в мессенджере Telegram Фото:

Жителям Кургана начали приходить сообщения с фейкового аккаунта замглавы города, директора департамента соцполитики Юлии Гурьяновой. Об этом сообщили в пресс-службе городской мэрии.

«В мессенджере telegram от имени директора департамента соцполитики Юлии Гурьяновой злоумышленники рассылают сообщения. Аккаунт фейковый и не принадлежит ей», — сообщили в группе администрации в соцсети «ВКонтакте».

Ранее мошенники создали фейковый аккаунт губернатора Курганской области Вадима Шумкова. Номер телефона был скрыт, а в правительстве региона гражданам посоветовали не отвечать на такие рассылки и попросили блокировать страницу.

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Жителям Кургана начали приходить сообщения с фейкового аккаунта замглавы города, директора департамента соцполитики Юлии Гурьяновой. Об этом сообщили в пресс-службе городской мэрии. «В мессенджере telegram от имени директора департамента соцполитики Юлии Гурьяновой злоумышленники рассылают сообщения. Аккаунт фейковый и не принадлежит ей», — сообщили в группе администрации в соцсети «ВКонтакте». Ранее мошенники создали фейковый аккаунт губернатора Курганской области Вадима Шумкова. Номер телефона был скрыт, а в правительстве региона гражданам посоветовали не отвечать на такие рассылки и попросили блокировать страницу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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