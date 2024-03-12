Дмитрий Губерниев ответил на приглашение мэра Салехарда. Видео

Дмитрий Губерниев будет комментировать День оленевода в Салехарде
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Дмитрий Губерниев и Наталья Ищенко на вечерней сессии Медиафорума ОНФ "Правда и справедливость". Калининград, губерниев дмитрий
Губерниев пообещал устроить для ямальцев «классный движ» Фото:
новость из сюжета
День оленевода — главный праздник Ямала

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев посетит День оленевода в Салехарде (ЯНАО). Комментировать праздничные события 23 марта его пригласил мэр города Алексей Титовский.

«Как мы прекрасно поговорили с мэром Салехарда, что совсем меня не приглашают в этот город на Ямал. И вот — бинго! Приезжаю на День оленевода и впервые в своей карьере буду 23 марта комментировать для вас … эти прекрасные и удивительные соревнования, этот праздник. До скорой встречи друзья», — ответил Губерниев на приглашение Титовского.

Комментатор добавил, что День оленевода в Салехарде совпадает с проведением в Тюмени чемпионата России по биатлону. Губерниев пообещал успеть все — и посетить спортивные соревнования и отпраздновать с ямальцами их главный праздник, устроив «классный движ».

Обращение к Титовскому Дмитрий Губерниев записал в ноябре 2023 года на выставке «Россия» в Москве. Он воззвал к совести главу Салехарда за то, что до сих пор не приглашен на главный праздник Ямала. В ответ Титовский позвал спортивного комментатора на День оленевода.

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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев посетит День оленевода в Салехарде (ЯНАО). Комментировать праздничные события 23 марта его пригласил мэр города Алексей Титовский. «Как мы прекрасно поговорили с мэром Салехарда, что совсем меня не приглашают в этот город на Ямал. И вот — бинго! Приезжаю на День оленевода и впервые в своей карьере буду 23 марта комментировать для вас … эти прекрасные и удивительные соревнования, этот праздник. До скорой встречи друзья», — ответил Губерниев на приглашение Титовского. Комментатор добавил, что День оленевода в Салехарде совпадает с проведением в Тюмени чемпионата России по биатлону. Губерниев пообещал успеть все — и посетить спортивные соревнования и отпраздновать с ямальцами их главный праздник, устроив «классный движ». Обращение к Титовскому Дмитрий Губерниев записал в ноябре 2023 года на выставке «Россия» в Москве. Он воззвал к совести главу Салехарда за то, что до сих пор не приглашен на главный праздник Ямала. В ответ Титовский позвал спортивного комментатора на День оленевода.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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