Дмитрий Губерниев ответил на приглашение мэра Салехарда. Видео

Дмитрий Губерниев будет комментировать День оленевода в Салехарде

12 марта 2024 в 22:55 Размер текста - 17 +

Губерниев пообещал устроить для ямальцев «классный движ» Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета День оленевода — главный праздник Ямала Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев посетит День оленевода в Салехарде (ЯНАО). Комментировать праздничные события 23 марта его пригласил мэр города Алексей Титовский. «Как мы прекрасно поговорили с мэром Салехарда, что совсем меня не приглашают в этот город на Ямал. И вот — бинго! Приезжаю на День оленевода и впервые в своей карьере буду 23 марта комментировать для вас … эти прекрасные и удивительные соревнования, этот праздник. До скорой встречи друзья», — ответил Губерниев на приглашение Титовского. Комментатор добавил, что День оленевода в Салехарде совпадает с проведением в Тюмени чемпионата России по биатлону. Губерниев пообещал успеть все — и посетить спортивные соревнования и отпраздновать с ямальцами их главный праздник, устроив «классный движ». Обращение к Титовскому Дмитрий Губерниев записал в ноябре 2023 года на выставке «Россия» в Москве. Он воззвал к совести главу Салехарда за то, что до сих пор не приглашен на главный праздник Ямала. В ответ Титовский позвал спортивного комментатора на День оленевода.

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев посетит День оленевода в Салехарде (ЯНАО). Комментировать праздничные события 23 марта его пригласил мэр города Алексей Титовский. «Как мы прекрасно поговорили с мэром Салехарда, что совсем меня не приглашают в этот город на Ямал. И вот — бинго! Приезжаю на День оленевода и впервые в своей карьере буду 23 марта комментировать для вас … эти прекрасные и удивительные соревнования, этот праздник. До скорой встречи друзья», — ответил Губерниев на приглашение Титовского. Комментатор добавил, что День оленевода в Салехарде совпадает с проведением в Тюмени чемпионата России по биатлону. Губерниев пообещал успеть все — и посетить спортивные соревнования и отпраздновать с ямальцами их главный праздник, устроив «классный движ». Обращение к Титовскому Дмитрий Губерниев записал в ноябре 2023 года на выставке «Россия» в Москве. Он воззвал к совести главу Салехарда за то, что до сих пор не приглашен на главный праздник Ямала. В ответ Титовский позвал спортивного комментатора на День оленевода.