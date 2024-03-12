Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев посетит День оленевода в Салехарде (ЯНАО). Комментировать праздничные события 23 марта его пригласил мэр города Алексей Титовский.
«Как мы прекрасно поговорили с мэром Салехарда, что совсем меня не приглашают в этот город на Ямал. И вот — бинго! Приезжаю на День оленевода и впервые в своей карьере буду 23 марта комментировать для вас … эти прекрасные и удивительные соревнования, этот праздник. До скорой встречи друзья», — ответил Губерниев на приглашение Титовского.
Комментатор добавил, что День оленевода в Салехарде совпадает с проведением в Тюмени чемпионата России по биатлону. Губерниев пообещал успеть все — и посетить спортивные соревнования и отпраздновать с ямальцами их главный праздник, устроив «классный движ».
Обращение к Титовскому Дмитрий Губерниев записал в ноябре 2023 года на выставке «Россия» в Москве. Он воззвал к совести главу Салехарда за то, что до сих пор не приглашен на главный праздник Ямала. В ответ Титовский позвал спортивного комментатора на День оленевода.
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