США передадут Украине новый пакет военной помощи на 300 млн долларов

12 марта 2024 в 23:33 Размер текста - 17 +

В пакет военной помощи войдут артиллерийские снаряды и управляемые ракеты Фото: Илья Московец © URA.RU США передадут Украине новый пакет военной помощи на 300 миллионов долларов. В него войдут боевые снаряды и управляемые ракеты, заявил помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан. «Сегодня от имени президента [США Джо] Байдена я объявляю об экстренном пакете военной помощи. Он включает вооружение и технику на 300 миллионов долларов для удовлетворения потребностей Украины», — заявил Салливан во время выступления, трансляция которого ведется на сайте Белого дома. Украине передадут большую партию артиллерийских снарядов и управляемых ракет GMLRS для систем залпового огня HIMARS. Политик уточнил, что новый пакет военной помощи стал возможен благодаря «непредвиденной экономии» в рамках контрактов. Директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что через год без поддержки США Киев пойдет на условия России и приступит к переговорам, передает RT. Он отметил, что поражение ВСУ повлияет на интересы Вашингтона не только в Европе, но и в Индо-Тихоокеанском регионе.

США передадут Украине новый пакет военной помощи на 300 миллионов долларов. В него войдут боевые снаряды и управляемые ракеты, заявил помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан. «Сегодня от имени президента [США Джо] Байдена я объявляю об экстренном пакете военной помощи. Он включает вооружение и технику на 300 миллионов долларов для удовлетворения потребностей Украины», — заявил Салливан во время выступления, трансляция которого ведется на сайте Белого дома. Украине передадут большую партию артиллерийских снарядов и управляемых ракет GMLRS для систем залпового огня HIMARS. Политик уточнил, что новый пакет военной помощи стал возможен благодаря «непредвиденной экономии» в рамках контрактов. Директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что через год без поддержки США Киев пойдет на условия России и приступит к переговорам, передает RT. Он отметил, что поражение ВСУ повлияет на интересы Вашингтона не только в Европе, но и в Индо-Тихоокеанском регионе.