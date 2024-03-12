12 марта 2024

США передадут Украине новый пакет военной помощи на 300 млн долларов

© Служба новостей «URA.RU»
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Музей Боевой славы Урала. Екатеринбург, боеприпасы, оружие, вооружение, снаряды
В пакет военной помощи войдут артиллерийские снаряды и управляемые ракеты Фото:

США передадут Украине новый пакет военной помощи на 300 миллионов долларов. В него войдут боевые снаряды и управляемые ракеты, заявил помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан.

«Сегодня от имени президента [США Джо] Байдена я объявляю об экстренном пакете военной помощи. Он включает вооружение и технику на 300 миллионов долларов для удовлетворения потребностей Украины», — заявил Салливан во время выступления, трансляция которого ведется на сайте Белого дома.

Украине передадут большую партию артиллерийских снарядов и управляемых ракет GMLRS для систем залпового огня HIMARS. Политик уточнил, что новый пакет военной помощи стал возможен благодаря «непредвиденной экономии» в рамках контрактов.

Директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что через год без поддержки США Киев пойдет на условия России и приступит к переговорам, передает RT. Он отметил, что поражение ВСУ повлияет на интересы Вашингтона не только в Европе, но и в Индо-Тихоокеанском регионе.

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США передадут Украине новый пакет военной помощи на 300 миллионов долларов. В него войдут боевые снаряды и управляемые ракеты, заявил помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан. «Сегодня от имени президента [США Джо] Байдена я объявляю об экстренном пакете военной помощи. Он включает вооружение и технику на 300 миллионов долларов для удовлетворения потребностей Украины», — заявил Салливан во время выступления, трансляция которого ведется на сайте Белого дома. Украине передадут большую партию артиллерийских снарядов и управляемых ракет GMLRS для систем залпового огня HIMARS. Политик уточнил, что новый пакет военной помощи стал возможен благодаря «непредвиденной экономии» в рамках контрактов. Директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что через год без поддержки США Киев пойдет на условия России и приступит к переговорам, передает RT. Он отметил, что поражение ВСУ повлияет на интересы Вашингтона не только в Европе, но и в Индо-Тихоокеанском регионе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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