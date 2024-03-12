В Белгороде и области закроют школы из-за атаки ВСУ

Школы и колледжи в Белгородской области закроют на три дня, заявил Вячеслав Гладков
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Белгороде и восьми районах и округах области ученики школ и колледжей уйдут на самостоятельное обучение на три дня. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«По школам. Безусловно, сегодняшние события показали, что нам необходимо принять временные меры для обеспечения безопасности наших детей», —
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