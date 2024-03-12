В Белгороде и области закроют школы из-за атаки ВСУ

13 марта 2024 в 00:20 Размер текста - 17 +

Школы и колледжи в Белгородской области закроют на три дня, заявил Вячеслав Гладков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Белгороде и восьми районах и округах области ученики школ и колледжей уйдут на самостоятельное обучение на три дня. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. «По школам. Безусловно, сегодняшние события показали, что нам необходимо принять временные меры для обеспечения безопасности наших детей», — написал Гладков в своем telegram-канале. Для школьников и студентов колледжей организуют дни самоподготовки, добавил губернатор Белгородской области.

В Белгороде и восьми районах и округах области ученики школ и колледжей уйдут на самостоятельное обучение на три дня. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. «По школам. Безусловно, сегодняшние события показали, что нам необходимо принять временные меры для обеспечения безопасности наших детей», — написал Гладков в своем telegram-канале. Для школьников и студентов колледжей организуют дни самоподготовки, добавил губернатор Белгородской области.