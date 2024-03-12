12 марта 2024

В Белгороде и области закроют школы из-за атаки ВСУ

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Семинар-совещание к заседанию Госсовета. Москва, гладков вячеслав
Школы и колледжи в Белгородской области закроют на три дня, заявил Вячеслав Гладков Фото:
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В Белгороде и восьми районах и округах области ученики школ и колледжей уйдут на самостоятельное обучение на три дня. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«По школам. Безусловно, сегодняшние события показали, что нам необходимо принять временные меры для обеспечения безопасности наших детей», — написал Гладков в своем telegram-канале. Для школьников и студентов колледжей организуют дни самоподготовки, добавил губернатор Белгородской области.

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В Белгороде и восьми районах и округах области ученики школ и колледжей уйдут на самостоятельное обучение на три дня. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. «По школам. Безусловно, сегодняшние события показали, что нам необходимо принять временные меры для обеспечения безопасности наших детей», — написал Гладков в своем telegram-канале. Для школьников и студентов колледжей организуют дни самоподготовки, добавил губернатор Белгородской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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