Путин дал большое интервью телеведущему Киселеву

13 марта 2024 в 01:18 Размер текста - 17 +

Интервью с Владимиром Путиным выйдет 13 марта Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин дал большое интервью телеведущему Дмитрию Киселеву. Оно выйдет в эфир 13 марта. «Впереди — большое интервью с президентом России, где мы расставим многие точки над i. Ждем и готовимся», — сказал Киселев на фоне Сенатского дворца Кремля перед разговором с главой государства, передает РИА Новости. Уточняется, что интервью будет показано в среду 13 марта на телеканале «Россия 1». Путин 9 февраля дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, который приехал в Москву специально для этого. URA.RU собрало в отдельный материал все тезисы главы государства.

Президент России Владимир Путин дал большое интервью телеведущему Дмитрию Киселеву. Оно выйдет в эфир 13 марта. «Впереди — большое интервью с президентом России, где мы расставим многие точки над i. Ждем и готовимся», — сказал Киселев на фоне Сенатского дворца Кремля перед разговором с главой государства, передает РИА Новости. Уточняется, что интервью будет показано в среду 13 марта на телеканале «Россия 1». Путин 9 февраля дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, который приехал в Москву специально для этого. URA.RU собрало в отдельный материал все тезисы главы государства.