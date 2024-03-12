12 марта 2024

Путин дал большое интервью телеведущему Киселеву

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Путин на Госсовете в Кремле. Москва, путин владимир
Интервью с Владимиром Путиным выйдет 13 марта Фото:

Президент России Владимир Путин дал большое интервью телеведущему Дмитрию Киселеву. Оно выйдет в эфир 13 марта.

«Впереди — большое интервью с президентом России, где мы расставим многие точки над i. Ждем и готовимся», — сказал Киселев на фоне Сенатского дворца Кремля перед разговором с главой государства, передает РИА Новости. Уточняется, что интервью будет показано в среду 13 марта на телеканале «Россия 1».

Путин 9 февраля дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, который приехал в Москву специально для этого. URA.RU собрало в отдельный материал все тезисы главы государства.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин дал большое интервью телеведущему Дмитрию Киселеву. Оно выйдет в эфир 13 марта. «Впереди — большое интервью с президентом России, где мы расставим многие точки над i. Ждем и готовимся», — сказал Киселев на фоне Сенатского дворца Кремля перед разговором с главой государства, передает РИА Новости. Уточняется, что интервью будет показано в среду 13 марта на телеканале «Россия 1». Путин 9 февраля дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, который приехал в Москву специально для этого. URA.RU собрало в отдельный материал все тезисы главы государства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...