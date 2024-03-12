The Hill: Байден наберет достаточно голосов для выдвижения в президенты

Президент США Джо Байден обеспечит себе достаточно число голосов для выдвижения в качестве кандидата на президентские выборы от Демократической партии, выиграв праймериз в штате Джорджия. Это практически гарантирует его встречу с экс-президентом Дональдом Трампом на выборах в ноябре 2024 года, следует из отчетов о предвыборной кампании Decision Desk HQ (DDHQ).
«Президент Байден победит на праймериз Демократической партии Джорджии, согласно прогнозам штаба. Это даст ему достаточно голосов для выдвижения на пост президента от Демократической партии», —
Победа в Джорджии увеличит количество голосов, готовых поддержать выдвижение Байдена, до 1970. Минимальное число, необходимое для этого — 1968.
Трамп 6 марта вызвал на дебаты Байдена, чтобы обсудить важные для Америки и ее народа вопросы, передает RT. Политик предложил выбрать любое время и место для этого. Президент США заявил, что решение, пойдет ли он на дебаты с Трампом, зависит только «от его поведения».
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