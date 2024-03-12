12 марта 2024

The Hill: Байден наберет достаточно голосов для выдвижения в президенты

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Джо Байден сможет баллотироваться на новый срок, победив в штате Джорджия, прогнозирует The Hill Фото:
новость из сюжета
Выборы президента США в 2024 году

Президент США Джо Байден обеспечит себе достаточно число голосов для выдвижения в качестве кандидата на президентские выборы от Демократической партии, выиграв праймериз в штате Джорджия. Это практически гарантирует его встречу с экс-президентом Дональдом Трампом на выборах в ноябре 2024 года, следует из отчетов о предвыборной кампании Decision Desk HQ (DDHQ).

«Президент Байден победит на праймериз Демократической партии Джорджии, согласно прогнозам штаба. Это даст ему достаточно голосов для выдвижения на пост президента от Демократической партии», — приводит данные DDHQ издание The Hill.

Победа в Джорджии увеличит количество голосов, готовых поддержать выдвижение Байдена, до 1970. Минимальное число, необходимое для этого — 1968.

Трамп 6 марта вызвал на дебаты Байдена, чтобы обсудить важные для Америки и ее народа вопросы, передает RT. Политик предложил выбрать любое время и место для этого. Президент США заявил, что решение, пойдет ли он на дебаты с Трампом, зависит только «от его поведения».

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Президент США Джо Байден обеспечит себе достаточно число голосов для выдвижения в качестве кандидата на президентские выборы от Демократической партии, выиграв праймериз в штате Джорджия. Это практически гарантирует его встречу с экс-президентом Дональдом Трампом на выборах в ноябре 2024 года, следует из отчетов о предвыборной кампании Decision Desk HQ (DDHQ). «Президент Байден победит на праймериз Демократической партии Джорджии, согласно прогнозам штаба. Это даст ему достаточно голосов для выдвижения на пост президента от Демократической партии», — приводит данные DDHQ издание The Hill. Победа в Джорджии увеличит количество голосов, готовых поддержать выдвижение Байдена, до 1970. Минимальное число, необходимое для этого — 1968. Трамп 6 марта вызвал на дебаты Байдена, чтобы обсудить важные для Америки и ее народа вопросы, передает RT. Политик предложил выбрать любое время и место для этого. Президент США заявил, что решение, пойдет ли он на дебаты с Трампом, зависит только «от его поведения».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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