В Тюменской области резко упали цены на съемные квартиры

13 марта 2024 в 05:19 Размер текста - 17 +

За две недели цены упали более чем на 10% Фото: Владимир Жабриков © URA.RU После планомерного роста с конца 2023 года стоимость аренды квартир в Тюменской области резко снизилась. По данным сервиса Restate, падение цен составило более 10% за две недели. «Средняя стоимость аренды квартир в Тюменской области на 22 февраля 2024 года составляла 32 080 рублей. По состоянию на 7 марта года показатель резко снизился до 29 088 рублей», — сообщают аналитики сервиса. В Тобольске на начало марта снижение стоимости аренды жилья за две недели составило чуть более 2%. Сейчас в городе снять квартиру можно в среднем за 25 773 рубля. В Тюмени же наоборот, произошел небольшой рост — на 0,6% увеличилась средняя цена на арендные квартиры. На 7 марта квартиру в областном центре можно снять за 28 000 рублей. Спрос на аренду квартир в Тюмени упал на 24%. К таким выводам пришли аналитики «Авито Недвижимость» изучив данные за последние три месяца прошло года. При этом цены на съемные жилье по России выросли на 15%.

После планомерного роста с конца 2023 года стоимость аренды квартир в Тюменской области резко снизилась. По данным сервиса Restate, падение цен составило более 10% за две недели. «Средняя стоимость аренды квартир в Тюменской области на 22 февраля 2024 года составляла 32 080 рублей. По состоянию на 7 марта года показатель резко снизился до 29 088 рублей», — сообщают аналитики сервиса. В Тобольске на начало марта снижение стоимости аренды жилья за две недели составило чуть более 2%. Сейчас в городе снять квартиру можно в среднем за 25 773 рубля. В Тюмени же наоборот, произошел небольшой рост — на 0,6% увеличилась средняя цена на арендные квартиры. На 7 марта квартиру в областном центре можно снять за 28 000 рублей. Спрос на аренду квартир в Тюмени упал на 24%. К таким выводам пришли аналитики «Авито Недвижимость» изучив данные за последние три месяца прошло года. При этом цены на съемные жилье по России выросли на 15%.