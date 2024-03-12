В Тюменской области резко упали цены на съемные квартиры

После планомерного роста с конца 2023 года стоимость аренды квартир в Тюменской области резко снизилась. По данным сервиса Restate, падение цен составило более 10% за две недели.
«Средняя стоимость аренды квартир в Тюменской области на 22 февраля 2024 года составляла 32 080 рублей. По состоянию на 7 марта года показатель резко снизился до 29 088 рублей», — сообщают аналитики сервиса.
В Тобольске на начало марта снижение стоимости аренды жилья за две недели составило чуть более 2%. Сейчас в городе снять квартиру можно в среднем за 25 773 рубля. В Тюмени же наоборот, произошел небольшой рост — на 0,6% увеличилась средняя цена на арендные квартиры. На 7 марта квартиру в областном центре можно снять за 28 000 рублей.
Спрос на аренду квартир в Тюмени упал на 24%. К таким выводам пришли аналитики «Авито Недвижимость» изучив данные за последние три месяца прошло года. При этом цены на съемные жилье по России выросли на 15%.
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