12 марта 2024

В Тюменской области резко упали цены на съемные квартиры

© Служба новостей «URA.RU»
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За две недели цены упали более чем на 10% Фото:

После планомерного роста с конца 2023 года стоимость аренды квартир в Тюменской области резко снизилась. По данным сервиса Restate, падение цен составило более 10% за две недели.

«Средняя стоимость аренды квартир в Тюменской области на 22 февраля 2024 года составляла 32 080 рублей. По состоянию на 7 марта года показатель резко снизился до 29 088 рублей», — сообщают аналитики сервиса.

В Тобольске на начало марта снижение стоимости аренды жилья за две недели составило чуть более 2%. Сейчас в городе снять квартиру можно в среднем за 25 773 рубля. В Тюмени же наоборот, произошел небольшой рост — на 0,6% увеличилась средняя цена на арендные квартиры. На 7 марта квартиру в областном центре можно снять за 28 000 рублей.

Спрос на аренду квартир в Тюмени упал на 24%. К таким выводам пришли аналитики «Авито Недвижимость» изучив данные за последние три месяца прошло года. При этом цены на съемные жилье по России выросли на 15%.

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После планомерного роста с конца 2023 года стоимость аренды квартир в Тюменской области резко снизилась. По данным сервиса Restate, падение цен составило более 10% за две недели. «Средняя стоимость аренды квартир в Тюменской области на 22 февраля 2024 года составляла 32 080 рублей. По состоянию на 7 марта года показатель резко снизился до 29 088 рублей», — сообщают аналитики сервиса. В Тобольске на начало марта снижение стоимости аренды жилья за две недели составило чуть более 2%. Сейчас в городе снять квартиру можно в среднем за 25 773 рубля. В Тюмени же наоборот, произошел небольшой рост — на 0,6% увеличилась средняя цена на арендные квартиры. На 7 марта квартиру в областном центре можно снять за 28 000 рублей. Спрос на аренду квартир в Тюмени упал на 24%. К таким выводам пришли аналитики «Авито Недвижимость» изучив данные за последние три месяца прошло года. При этом цены на съемные жилье по России выросли на 15%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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