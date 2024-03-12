12 марта 2024

Путин назвал условие, при котором США будут объявлены интервентами

Президент Путин: войска США на Украине будут объявлены интервентами
© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Путин на послании Федеральному Собранию РФ. Москва, путин владимир, топ
Путин дал интервью для «России 1» и РИА Новости Фото:

Россия отнесет к интервентам войска США, если они появятся на Украине. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Мы знаем, что такое американские войска на российской территории, это интервенты. Мы так к этому и относиться будем, даже если они появятся на территории Украины», — отметил Путин. Он так же заявил, что в США прекрасно понимают, что будет, если они отправят войска на Украину. Об этом он сообщил в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для «России 1» и РИА Новости.

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Россия отнесет к интервентам войска США, если они появятся на Украине. Об этом заявил президент России Владимир Путин. «Мы знаем, что такое американские войска на российской территории, это интервенты. Мы так к этому и относиться будем, даже если они появятся на территории Украины», — отметил Путин. Он так же заявил, что в США прекрасно понимают, что будет, если они отправят войска на Украину. Об этом он сообщил в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для «России 1» и РИА Новости.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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