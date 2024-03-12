Путин назвал условие, при котором США будут объявлены интервентами

Путин дал интервью для «России 1» и РИА Новости
Россия отнесет к интервентам войска США, если они появятся на Украине. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
«Мы знаем, что такое американские войска на российской территории, это интервенты. Мы так к этому и относиться будем, даже если они появятся на территории Украины», — отметил Путин. Он так же заявил, что в США прекрасно понимают, что будет, если они отправят войска на Украину. Об этом он сообщил в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для «России 1» и РИА Новости.
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