Путин назвал условие, при котором США будут объявлены интервентами

Президент Путин: войска США на Украине будут объявлены интервентами

13 марта 2024 в 07:09 Размер текста - 17 +

Путин дал интервью для «России 1» и РИА Новости Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия отнесет к интервентам войска США, если они появятся на Украине. Об этом заявил президент России Владимир Путин. «Мы знаем, что такое американские войска на российской территории, это интервенты. Мы так к этому и относиться будем, даже если они появятся на территории Украины», — отметил Путин. Он так же заявил, что в США прекрасно понимают, что будет, если они отправят войска на Украину. Об этом он сообщил в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для «России 1» и РИА Новости.

Россия отнесет к интервентам войска США, если они появятся на Украине. Об этом заявил президент России Владимир Путин. «Мы знаем, что такое американские войска на российской территории, это интервенты. Мы так к этому и относиться будем, даже если они появятся на территории Украины», — отметил Путин. Он так же заявил, что в США прекрасно понимают, что будет, если они отправят войска на Украину. Об этом он сообщил в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для «России 1» и РИА Новости.