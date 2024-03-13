Путин назвал условие, при котором Россия проведет ядерные испытания

Путин: Россия проведет ядерные испытания, если это сделают США
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Заключительная пресс-конференция президента России Владимира Путина по окончанию визита в Китай. Пекин, КНР, путин владимир, топ
Владимир Путин дал интервью РИА Новости и «России 1» Фото:

Россия проведет ядерные испытания, если их проведут США. Это допустил президент РФ Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселеву для телеканала «Россия 1» и РИА Новости.

«Если США проведут ядерные испытания, не проверю, что РФ может сделать то же самое», — сказал Путин. Также в интервью российский лидер заявил, что РФ готова к ядерной войне с военно-технической точки. Однако, по его словам, текущая ситуация развивается не так прямолинейно. Путин подчеркнул, что США и Россия развивают свои технологии.

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Россия проведет ядерные испытания, если их проведут США. Это допустил президент РФ Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселеву для телеканала «Россия 1» и РИА Новости. «Если США проведут ядерные испытания, не проверю, что РФ может сделать то же самое», — сказал Путин. Также в интервью российский лидер заявил, что РФ готова к ядерной войне с военно-технической точки. Однако, по его словам, текущая ситуация развивается не так прямолинейно. Путин подчеркнул, что США и Россия развивают свои технологии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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