Путин исключил необходимость применять тактическое ядерное оружие в зоне СВО

13 марта 2024 в 07:18 Размер текста - 17 +

Россия не планирует применять ядерное оружие на Украине, подчеркнул Владимир Путин Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия никогда не планировала применять тактическое ядерное оружие на Украине, так как не видит в этом необходимости. С соответствующим заявлением выступил президент страны Владимир Путин. «Зачем нам применять средства массового поражения? Необходимости не было такой никогда», — подчеркнул Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для телеканала «Россия 1». Он также уточнил, что мысль о применении такого оружия ему даже не приходила в голову. Путин дал интервью журналисту Киселеву. В ходе него он обозначил, что США развивают ядерное вооружение в своей стране и Россия старается не отставать.

Россия никогда не планировала применять тактическое ядерное оружие на Украине, так как не видит в этом необходимости. С соответствующим заявлением выступил президент страны Владимир Путин. «Зачем нам применять средства массового поражения? Необходимости не было такой никогда», — подчеркнул Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для телеканала «Россия 1». Он также уточнил, что мысль о применении такого оружия ему даже не приходила в голову. Путин дал интервью журналисту Киселеву. В ходе него он обозначил, что США развивают ядерное вооружение в своей стране и Россия старается не отставать.