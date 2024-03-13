Путин исключил необходимость применять тактическое ядерное оружие в зоне СВО

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Россия не планирует применять ядерное оружие на Украине, подчеркнул Владимир Путин Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Россия никогда не планировала применять тактическое ядерное оружие на Украине, так как не видит в этом необходимости. С соответствующим заявлением выступил президент страны Владимир Путин.

«Зачем нам применять средства массового поражения? Необходимости не было такой никогда», — подчеркнул Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для телеканала «Россия 1». Он также уточнил, что мысль о применении такого оружия ему даже не приходила в голову.

Путин дал интервью журналисту Киселеву. В ходе него он обозначил, что США развивают ядерное вооружение в своей стране и Россия старается не отставать.

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Россия никогда не планировала применять тактическое ядерное оружие на Украине, так как не видит в этом необходимости. С соответствующим заявлением выступил президент страны Владимир Путин. «Зачем нам применять средства массового поражения? Необходимости не было такой никогда», — подчеркнул Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для телеканала «Россия 1». Он также уточнил, что мысль о применении такого оружия ему даже не приходила в голову. Путин дал интервью журналисту Киселеву. В ходе него он обозначил, что США развивают ядерное вооружение в своей стране и Россия старается не отставать.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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