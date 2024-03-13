Путин исключил необходимость применять тактическое ядерное оружие в зоне СВО

Россия не планирует применять ядерное оружие на Украине, подчеркнул Владимир Путин
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Россия никогда не планировала применять тактическое ядерное оружие на Украине, так как не видит в этом необходимости. С соответствующим заявлением выступил президент страны Владимир Путин.
«Зачем нам применять средства массового поражения? Необходимости не было такой никогда», — подчеркнул Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для телеканала «Россия 1». Он также уточнил, что мысль о применении такого оружия ему даже не приходила в голову.
Путин дал интервью журналисту Киселеву. В ходе него он обозначил, что США развивают ядерное вооружение в своей стране и Россия старается не отставать.
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