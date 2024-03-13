Путин объяснил, почему Западу не удалось «покончить с Россией»

Путин: Запад не смог покончить с Россией
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Заседание совета глав СНГ. Бишкек, путин владимир
Владимир Путин дал интервью телеканалу «Россия 1» Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

После начала СВО Запад хотел покончить с Россией, но не смог это сделать из-за единства российского народа, сильной экономики и Вооруженных сил РФ. Об этом президент РФ Владимир Путин сообщил в интервью РИА Новости и телеканалу «Россия 1».

«Западные страны <…> полагали покончить с Россией. Но они столкнулись с бессилием перед единством российского народа, устойчивостью российской финансово-экономической системы и растущими возможностями Вооруженных сил», — сказал Путин.

Среди инструментов, которыми Запад планировал развалить Россию, Москва ранее неоднократно называла экономические санкции. Давление на РФ усилилось с началом СВО. Однако санкции не повлияли на развитие страны, говорил ранее Путин.

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После начала СВО Запад хотел покончить с Россией, но не смог это сделать из-за единства российского народа, сильной экономики и Вооруженных сил РФ. Об этом президент РФ Владимир Путин сообщил в интервью РИА Новости и телеканалу «Россия 1». «Западные страны <…> полагали покончить с Россией. Но они столкнулись с бессилием перед единством российского народа, устойчивостью российской финансово-экономической системы и растущими возможностями Вооруженных сил», — сказал Путин. Среди инструментов, которыми Запад планировал развалить Россию, Москва ранее неоднократно называла экономические санкции. Давление на РФ усилилось с началом СВО. Однако санкции не повлияли на развитие страны, говорил ранее Путин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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