Путин объяснил, почему Западу не удалось «покончить с Россией»

После начала СВО Запад хотел покончить с Россией, но не смог это сделать из-за единства российского народа, сильной экономики и Вооруженных сил РФ. Об этом президент РФ Владимир Путин сообщил в интервью РИА Новости и телеканалу «Россия 1».
«Западные страны <…> полагали покончить с Россией. Но они столкнулись с бессилием перед единством российского народа, устойчивостью российской финансово-экономической системы и растущими возможностями Вооруженных сил», — сказал Путин.
Среди инструментов, которыми Запад планировал развалить Россию, Москва ранее неоднократно называла экономические санкции. Давление на РФ усилилось с началом СВО. Однако санкции не повлияли на развитие страны, говорил ранее Путин.
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