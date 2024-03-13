Путин объяснил, почему Западу не удалось «покончить с Россией»

Путин: Запад не смог покончить с Россией

13 марта 2024 в 07:21 Размер текста - 17 +

Владимир Путин дал интервью телеканалу «Россия 1» Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности После начала СВО Запад хотел покончить с Россией, но не смог это сделать из-за единства российского народа, сильной экономики и Вооруженных сил РФ. Об этом президент РФ Владимир Путин сообщил в интервью РИА Новости и телеканалу «Россия 1». «Западные страны <…> полагали покончить с Россией. Но они столкнулись с бессилием перед единством российского народа, устойчивостью российской финансово-экономической системы и растущими возможностями Вооруженных сил», — сказал Путин. Среди инструментов, которыми Запад планировал развалить Россию, Москва ранее неоднократно называла экономические санкции. Давление на РФ усилилось с началом СВО. Однако санкции не повлияли на развитие страны, говорил ранее Путин.

После начала СВО Запад хотел покончить с Россией, но не смог это сделать из-за единства российского народа, сильной экономики и Вооруженных сил РФ. Об этом президент РФ Владимир Путин сообщил в интервью РИА Новости и телеканалу «Россия 1». «Западные страны <…> полагали покончить с Россией. Но они столкнулись с бессилием перед единством российского народа, устойчивостью российской финансово-экономической системы и растущими возможностями Вооруженных сил», — сказал Путин. Среди инструментов, которыми Запад планировал развалить Россию, Москва ранее неоднократно называла экономические санкции. Давление на РФ усилилось с началом СВО. Однако санкции не повлияли на развитие страны, говорил ранее Путин.