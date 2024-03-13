Путин: РФ применит ядерное оружие ради защиты своего государства

13 марта 2024 в 07:30 Размер текста - 17 +

Владимир Путин дал интервью журналисту Дмитрию Киселеву Фото: Владимир Андреев © URA.RU Если речь идет о существовании РФ, то страна готова применить ядерное оружие. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для «России 1» и РИА Новости. «Мы готовы применять [ядерное] оружие, если речь идет о существовании российского государства, нанесении ущерба нашему суверенитету и независимости», — сказал Путин. Он заявил, что это один из принципов, которым руководствуется РФ в вопросе применения ядерного оружия. Президент также отметил, что «оружие существует для того, чтобы его применять».

Если речь идет о существовании РФ, то страна готова применить ядерное оружие. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для «России 1» и РИА Новости. «Мы готовы применять [ядерное] оружие, если речь идет о существовании российского государства, нанесении ущерба нашему суверенитету и независимости», — сказал Путин. Он заявил, что это один из принципов, которым руководствуется РФ в вопросе применения ядерного оружия. Президент также отметил, что «оружие существует для того, чтобы его применять».