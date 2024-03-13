Путин: РФ применит ядерное оружие ради защиты своего государства

Владимир Путин дал интервью журналисту Дмитрию Киселеву
Если речь идет о существовании РФ, то страна готова применить ядерное оружие. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для «России 1» и РИА Новости.
«Мы готовы применять [ядерное] оружие, если речь идет о существовании российского государства, нанесении ущерба нашему суверенитету и независимости», — сказал Путин. Он заявил, что это один из принципов, которым руководствуется РФ в вопросе применения ядерного оружия. Президент также отметил, что «оружие существует для того, чтобы его применять».
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