Путин: Россия готова работать с любым президентом США

13 марта 2024 в 07:47 Размер текста - 17 +

РФ готова работать с Вашингтоном, дал понять Владимир Путин Фото: Official White House / Adam Schultz новость из сюжета Выборы президента США в 2024 году Россия не вмешивается в президентские выборы в США и готова работать с любым главой Белого дома. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин. «Россия не вмешивается в ход президентских выборов в США. Москва готова работать с любым президентом, за которого проголосуют американцы», — сказал Путин в интервью Дмитрию Киселеву для телеканала «Россия 1» и РИА новости. Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Экс-президент Дональд Трамп объявил, что будет добиваться выдвижения кандидатуры на пост президента от республиканцев в 2024 году. О своем желании участвовать в гонке заявлял и нынешний глава Белого дома Джо Байден.

Россия не вмешивается в президентские выборы в США и готова работать с любым главой Белого дома. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин. «Россия не вмешивается в ход президентских выборов в США. Москва готова работать с любым президентом, за которого проголосуют американцы», — сказал Путин в интервью Дмитрию Киселеву для телеканала «Россия 1» и РИА новости. Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Экс-президент Дональд Трамп объявил, что будет добиваться выдвижения кандидатуры на пост президента от республиканцев в 2024 году. О своем желании участвовать в гонке заявлял и нынешний глава Белого дома Джо Байден.