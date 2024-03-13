Путин: Россия готова работать с любым президентом США

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РФ готова работать с Вашингтоном, дал понять Владимир Путин Фото:
новость из сюжета
Выборы президента США в 2024 году

Россия не вмешивается в президентские выборы в США и готова работать с любым главой Белого дома. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.

«Россия не вмешивается в ход президентских выборов в США. Москва готова работать с любым президентом, за которого проголосуют американцы», — сказал Путин в интервью Дмитрию Киселеву для телеканала «Россия 1» и РИА новости.

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Экс-президент Дональд Трамп объявил, что будет добиваться выдвижения кандидатуры на пост президента от республиканцев в 2024 году. О своем желании участвовать в гонке заявлял и нынешний глава Белого дома Джо Байден.

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Россия не вмешивается в президентские выборы в США и готова работать с любым главой Белого дома. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин. «Россия не вмешивается в ход президентских выборов в США. Москва готова работать с любым президентом, за которого проголосуют американцы», — сказал Путин в интервью Дмитрию Киселеву для телеканала «Россия 1» и РИА новости. Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Экс-президент Дональд Трамп объявил, что будет добиваться выдвижения кандидатуры на пост президента от республиканцев в 2024 году. О своем желании участвовать в гонке заявлял и нынешний глава Белого дома Джо Байден.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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