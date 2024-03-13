Путин: Россия готова работать с любым президентом США

Россия не вмешивается в президентские выборы в США и готова работать с любым главой Белого дома. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.
«Россия не вмешивается в ход президентских выборов в США. Москва готова работать с любым президентом, за которого проголосуют американцы», — сказал Путин в интервью Дмитрию Киселеву для телеканала «Россия 1» и РИА новости.
Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Экс-президент Дональд Трамп объявил, что будет добиваться выдвижения кандидатуры на пост президента от республиканцев в 2024 году. О своем желании участвовать в гонке заявлял и нынешний глава Белого дома Джо Байден.
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