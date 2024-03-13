Путин: если Польша введет войска на Украину, то никогда не уйдет

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Польша желает вернуть свои исторические земли, считает Владимир Путин Фото:

Если Польша в своем желании вернуть землю, которую считает исторически своей, введет на Украину войска, то больше не покинет ее территорию. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву.

«Если, скажем, польские войска войдут на территорию Украины <…> то думаю, что Польские войска уже не уйдут никогда», — заявил президент. Он также отметил, что Польша хочет вернуть земли Украины, которые считает исторически своими. «Вернуть они хотят те земли, которые считаются историческими <…> И если туда выйдут официальные польские партии, они вряд ли уйдут», — прокомментировал Путин. Президент РФ считает, что ввести свои войска на территорию Украины Польша может под предлогом прикрытия белорусско-украинской границы или уменьшения украинских воинских контингентов для участия в боевых действиях на линии соприкосновения.

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Если Польша в своем желании вернуть землю, которую считает исторически своей, введет на Украину войска, то больше не покинет ее территорию. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву. «Если, скажем, польские войска войдут на территорию Украины <…> то думаю, что Польские войска уже не уйдут никогда», — заявил президент. Он также отметил, что Польша хочет вернуть земли Украины, которые считает исторически своими. «Вернуть они хотят те земли, которые считаются историческими <…> И если туда выйдут официальные польские партии, они вряд ли уйдут», — прокомментировал Путин. Президент РФ считает, что ввести свои войска на территорию Украины Польша может под предлогом прикрытия белорусско-украинской границы или уменьшения украинских воинских контингентов для участия в боевых действиях на линии соприкосновения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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