Путин вспомнил о ЧВК «Вагнер» в большом интервью Киселеву

Президент России Владимир Путин высказался о деятельности ЧВК «Вагнер» в африканских странах до расформирования. Он подчеркнул, что Минобороны РФ оказывало им поддержку, но сама страна не встревала в деятельность иностранных государств.
«Россия не лезла в Африку. <…> Эта небезызвестная группа „Вагнер“. Она сначала осуществляла ряд экономических проектов в Сирии, потом перебралась в другие страны Африки. Минобороны оказывало им поддержку, но только исходя из того, что это российская группа, не более того», — уточнил Владимир Путин в ходе интервью с журналистом Дмитрием Киселевым для телеканала «Россия 1». Он также подчеркнул, что африканские страны сами изъявляли желание работать с российской ЧВК.
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин погиб в авиакатастрофе 23 августа 2023 года. После Путин высказался, что Пригожин был человеком со «сложной судьбой», однако он умел добиваться результатов. В декабре стало известно, что сын Пригожина Павел официально получил контроль над компаниями «Конкорд менеджмент и консалтинг» и «Конкорд кейтеринг», принадлежащие его отцу.
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