Путин вспомнил о ЧВК «Вагнер» в большом интервью Киселеву

13 марта 2024 в 08:04 Размер текста - 17 +

Владимир Путин уточнил, что Россия не вмешивалась в деятельность африканских стран, когда там были люди из ЧВК «Вагнер» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин высказался о деятельности ЧВК «Вагнер» в африканских странах до расформирования. Он подчеркнул, что Минобороны РФ оказывало им поддержку, но сама страна не встревала в деятельность иностранных государств. «Россия не лезла в Африку. <…> Эта небезызвестная группа „Вагнер“. Она сначала осуществляла ряд экономических проектов в Сирии, потом перебралась в другие страны Африки. Минобороны оказывало им поддержку, но только исходя из того, что это российская группа, не более того», — уточнил Владимир Путин в ходе интервью с журналистом Дмитрием Киселевым для телеканала «Россия 1». Он также подчеркнул, что африканские страны сами изъявляли желание работать с российской ЧВК. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин погиб в авиакатастрофе 23 августа 2023 года. После Путин высказался, что Пригожин был человеком со «сложной судьбой», однако он умел добиваться результатов. В декабре стало известно, что сын Пригожина Павел официально получил контроль над компаниями «Конкорд менеджмент и консалтинг» и «Конкорд кейтеринг», принадлежащие его отцу.

Президент России Владимир Путин высказался о деятельности ЧВК «Вагнер» в африканских странах до расформирования. Он подчеркнул, что Минобороны РФ оказывало им поддержку, но сама страна не встревала в деятельность иностранных государств. «Россия не лезла в Африку. <…> Эта небезызвестная группа „Вагнер“. Она сначала осуществляла ряд экономических проектов в Сирии, потом перебралась в другие страны Африки. Минобороны оказывало им поддержку, но только исходя из того, что это российская группа, не более того», — уточнил Владимир Путин в ходе интервью с журналистом Дмитрием Киселевым для телеканала «Россия 1». Он также подчеркнул, что африканские страны сами изъявляли желание работать с российской ЧВК. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин погиб в авиакатастрофе 23 августа 2023 года. После Путин высказался, что Пригожин был человеком со «сложной судьбой», однако он умел добиваться результатов. В декабре стало известно, что сын Пригожина Павел официально получил контроль над компаниями «Конкорд менеджмент и консалтинг» и «Конкорд кейтеринг», принадлежащие его отцу.