Россия разместит войска и системы поражения у границы с НАТО

13 марта 2024 в 08:28 Размер текста - 17 +

Россия разместит свои войска на границе с Финляндией, уточнил Владимир Путин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Швеция и Финляндия вступают в НАТО Россия разместит свои войска и системы поражения у границы с Финляндией после вступления той в НАТО. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин. «Зачем они [Финляндия] это сделали (вступили в НАТО — прим. URA.RU)? Это абсолютно бессмысленный шаг с точки зрения обеспечения ими собственных национальных интересов. Но у нас там [на границе] не было войск, теперь будут. Не было там систем поражения, теперь появятся», — подчеркнул Владимир Путин в ходе интервью с журналистом Дмитрием Киселевым. Финляндия вступила в военный блок в апреле 2023 года. Она стала 31-й по счету страной, присоединившейся к НАТО. Следующей на очереди стала Швеция, которая вступила в Североатлантический альянс 7 марта 2024 года.

Россия разместит свои войска и системы поражения у границы с Финляндией после вступления той в НАТО. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин. «Зачем они [Финляндия] это сделали (вступили в НАТО — прим. URA.RU)? Это абсолютно бессмысленный шаг с точки зрения обеспечения ими собственных национальных интересов. Но у нас там [на границе] не было войск, теперь будут. Не было там систем поражения, теперь появятся», — подчеркнул Владимир Путин в ходе интервью с журналистом Дмитрием Киселевым. Финляндия вступила в военный блок в апреле 2023 года. Она стала 31-й по счету страной, присоединившейся к НАТО. Следующей на очереди стала Швеция, которая вступила в Североатлантический альянс 7 марта 2024 года.