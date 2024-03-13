Россия разместит войска и системы поражения у границы с НАТО

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Россия разместит свои войска на границе с Финляндией, уточнил Владимир Путин Фото:
новость из сюжета
Швеция и Финляндия вступают в НАТО

Россия разместит свои войска и системы поражения у границы с Финляндией после вступления той в НАТО. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин.

«Зачем они [Финляндия] это сделали (вступили в НАТО — прим. URA.RU)? Это абсолютно бессмысленный шаг с точки зрения обеспечения ими собственных национальных интересов. Но у нас там [на границе] не было войск, теперь будут. Не было там систем поражения, теперь появятся», — подчеркнул Владимир Путин в ходе интервью с журналистом Дмитрием Киселевым.

Финляндия вступила в военный блок в апреле 2023 года. Она стала 31-й по счету страной, присоединившейся к НАТО. Следующей на очереди стала Швеция, которая вступила в Североатлантический альянс 7 марта 2024 года.

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Россия разместит свои войска и системы поражения у границы с Финляндией после вступления той в НАТО. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин. «Зачем они [Финляндия] это сделали (вступили в НАТО — прим. URA.RU)? Это абсолютно бессмысленный шаг с точки зрения обеспечения ими собственных национальных интересов. Но у нас там [на границе] не было войск, теперь будут. Не было там систем поражения, теперь появятся», — подчеркнул Владимир Путин в ходе интервью с журналистом Дмитрием Киселевым. Финляндия вступила в военный блок в апреле 2023 года. Она стала 31-й по счету страной, присоединившейся к НАТО. Следующей на очереди стала Швеция, которая вступила в Североатлантический альянс 7 марта 2024 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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