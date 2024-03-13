Россия разместит войска и системы поражения у границы с НАТО

Россия разместит свои войска и системы поражения у границы с Финляндией после вступления той в НАТО. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин.
«Зачем они [Финляндия] это сделали (вступили в НАТО — прим. URA.RU)? Это абсолютно бессмысленный шаг с точки зрения обеспечения ими собственных национальных интересов. Но у нас там [на границе] не было войск, теперь будут. Не было там систем поражения, теперь появятся», — подчеркнул Владимир Путин в ходе интервью с журналистом Дмитрием Киселевым.
Финляндия вступила в военный блок в апреле 2023 года. Она стала 31-й по счету страной, присоединившейся к НАТО. Следующей на очереди стала Швеция, которая вступила в Североатлантический альянс 7 марта 2024 года.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.