Путин признался, что не понимает, зачем Финляндия и Швеция вступили в НАТО

Президент России Владимир Путин не понимает, почему Финляндия и Швеция вступили в НАТО. Он считает такое их решение бессмысленным шагом.
«Зачем они [Финляндия и Швеция] это сделали? Исходя, по-моему, из чисто политических соображений, очень, наверное, хотелось быть членами западного клуба, под каким-то зонтиком. Зачем им это нужно? Я, откровенно говоря, не понимаю. Это абсолютно бессмысленный шаг с точки зрения обеспечения ими собственных национальных интересов», — заявил Владимир Путин в ходе интервью с журналистом Дмитрием Киселевым для телеканала «Россия 1».
Путин подчеркнул, что теперь российские войска будут размещены у границы с Финляндией. Та вступила в Североатлантический альянс еще в апреле прошлого года. Совсем недавно новым членом военного блока стала Швеция.
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