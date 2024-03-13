Путин признался, что не понимает, зачем Финляндия и Швеция вступили в НАТО

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Владимир Путин назвал выступление Швеции и Финляндии в НАТО бессмысленным шагом Фото:

Президент России Владимир Путин не понимает, почему Финляндия и Швеция вступили в НАТО. Он считает такое их решение бессмысленным шагом.

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Как выглядит блок НАТО после вступления Швеции. Карта

«Зачем они [Финляндия и Швеция] это сделали? Исходя, по-моему, из чисто политических соображений, очень, наверное, хотелось быть членами западного клуба, под каким-то зонтиком. Зачем им это нужно? Я, откровенно говоря, не понимаю. Это абсолютно бессмысленный шаг с точки зрения обеспечения ими собственных национальных интересов», — заявил Владимир Путин в ходе интервью с журналистом Дмитрием Киселевым для телеканала «Россия 1».

Путин подчеркнул, что теперь российские войска будут размещены у границы с Финляндией. Та вступила в Североатлантический альянс еще в апреле прошлого года. Совсем недавно новым членом военного блока стала Швеция.

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Президент России Владимир Путин не понимает, почему Финляндия и Швеция вступили в НАТО. Он считает такое их решение бессмысленным шагом. «Зачем они [Финляндия и Швеция] это сделали? Исходя, по-моему, из чисто политических соображений, очень, наверное, хотелось быть членами западного клуба, под каким-то зонтиком. Зачем им это нужно? Я, откровенно говоря, не понимаю. Это абсолютно бессмысленный шаг с точки зрения обеспечения ими собственных национальных интересов», — заявил Владимир Путин в ходе интервью с журналистом Дмитрием Киселевым для телеканала «Россия 1». Путин подчеркнул, что теперь российские войска будут размещены у границы с Финляндией. Та вступила в Североатлантический альянс еще в апреле прошлого года. Совсем недавно новым членом военного блока стала Швеция.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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