112: два человека пострадали при атаке БПЛА на нефтебазу

Беспилотник атаковал нефтезавод Рязаньнефтепродукт. В результате возникшего пожара пострадали два человека. Об этом сообщает telegram-канал 112. Информацию о пожаре также подтверждает ТАСС.
«Беспилотник попал в установку по первичной переработке нефтепродуктов. По нашим данным, пострадали два человека», — передают авторы канала. В свою очередь, ТАСС подтверждает информацию о пожаре, однако не сообщает о пострадавших. В агентстве уточняют, что причиной происшествия на заводе мог стать украинский беспилотник.
Ранее об атаке БПЛА в Рязани писала Baza. Авторы канала, ссылаясь на очевидцев, уточняли, что нефтезавод атаковали три беспилотника.
URA.RU подало запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. Ответ ожидается.
Обновлено в 07:55 (по мск):
Два человека госпитализированы в состоянии средней степени тяжести в результате пожара. Сообщение медиков передает ТАСС.
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