112: два человека пострадали при атаке БПЛА на нефтебазу

13 марта 2024 в 09:38 Размер текста - 17 +

Два человека пострадали в ходе атаки беспилотника, передает 112 Фото: Анна Майорова © URA.RU Беспилотник атаковал нефтезавод Рязаньнефтепродукт. В результате возникшего пожара пострадали два человека. Об этом сообщает telegram-канал 112. Информацию о пожаре также подтверждает ТАСС. «Беспилотник попал в установку по первичной переработке нефтепродуктов. По нашим данным, пострадали два человека», — передают авторы канала. В свою очередь, ТАСС подтверждает информацию о пожаре, однако не сообщает о пострадавших. В агентстве уточняют, что причиной происшествия на заводе мог стать украинский беспилотник. Ранее об атаке БПЛА в Рязани писала Baza. Авторы канала, ссылаясь на очевидцев, уточняли, что нефтезавод атаковали три беспилотника. URA.RU подало запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. Ответ ожидается. Обновлено в 07:55 (по мск): Два человека госпитализированы в состоянии средней степени тяжести в результате пожара. Сообщение медиков передает ТАСС.

Беспилотник атаковал нефтезавод Рязаньнефтепродукт. В результате возникшего пожара пострадали два человека. Об этом сообщает telegram-канал 112. Информацию о пожаре также подтверждает ТАСС. «Беспилотник попал в установку по первичной переработке нефтепродуктов. По нашим данным, пострадали два человека», — передают авторы канала. В свою очередь, ТАСС подтверждает информацию о пожаре, однако не сообщает о пострадавших. В агентстве уточняют, что причиной происшествия на заводе мог стать украинский беспилотник. Ранее об атаке БПЛА в Рязани писала Baza. Авторы канала, ссылаясь на очевидцев, уточняли, что нефтезавод атаковали три беспилотника. URA.RU подало запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. Ответ ожидается. Обновлено в 07:55 (по мск): Два человека госпитализированы в состоянии средней степени тяжести в результате пожара. Сообщение медиков передает ТАСС.