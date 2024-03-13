112: два человека пострадали при атаке БПЛА на нефтебазу

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Два человека пострадали в ходе атаки беспилотника, передает 112 Фото:

Беспилотник атаковал нефтезавод Рязаньнефтепродукт. В результате возникшего пожара пострадали два человека. Об этом сообщает telegram-канал 112. Информацию о пожаре также подтверждает ТАСС.

«Беспилотник попал в установку по первичной переработке нефтепродуктов. По нашим данным, пострадали два человека», — передают авторы канала. В свою очередь, ТАСС подтверждает информацию о пожаре, однако не сообщает о пострадавших. В агентстве уточняют, что причиной происшествия на заводе мог стать украинский беспилотник.

Ранее об атаке БПЛА в Рязани писала Baza. Авторы канала, ссылаясь на очевидцев, уточняли, что нефтезавод атаковали три беспилотника.

URA.RU подало запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. Ответ ожидается.

Обновлено в 07:55 (по мск):

Два человека госпитализированы в состоянии средней степени тяжести в результате пожара. Сообщение медиков передает ТАСС.

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Беспилотник атаковал нефтезавод Рязаньнефтепродукт. В результате возникшего пожара пострадали два человека. Об этом сообщает telegram-канал 112. Информацию о пожаре также подтверждает ТАСС. «Беспилотник попал в установку по первичной переработке нефтепродуктов. По нашим данным, пострадали два человека», — передают авторы канала. В свою очередь, ТАСС подтверждает информацию о пожаре, однако не сообщает о пострадавших. В агентстве уточняют, что причиной происшествия на заводе мог стать украинский беспилотник. Ранее об атаке БПЛА в Рязани писала Baza. Авторы канала, ссылаясь на очевидцев, уточняли, что нефтезавод атаковали три беспилотника. URA.RU подало запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. Ответ ожидается. Обновлено в 07:55 (по мск): Два человека госпитализированы в состоянии средней степени тяжести в результате пожара. Сообщение медиков передает ТАСС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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