Рязанский губернатор подтвердил удар дрона по нефтебазе

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Выступление Владимира Путина на пленарной сессии ПМЭФ 2023. Санкт-Петербург, малков павел
БПЛА атаковал нефтезавод в Рязани, уточнил Павел Малков Фото:

Беспилотник атаковал нефтезавод Рязаньнефтепродукт. Информацию подтвердил глава региона Павел Малков.

«Рязанский нефтезавод подвергся атаке БПЛА. В результате удара началось возгорание», — написал губернатор Рязанской области. Он уточнил, что сейчас находится на месте происшествия. Он также добавил, что есть пострадавшие.

Ранее несколько telegram-каналов сообщали об ударе. Они отмечали, что в ходе происшествия пострадали два человека. Также отмечается, что ударил именно беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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Беспилотник атаковал нефтезавод Рязаньнефтепродукт. Информацию подтвердил глава региона Павел Малков. «Рязанский нефтезавод подвергся атаке БПЛА. В результате удара началось возгорание», — написал губернатор Рязанской области. Он уточнил, что сейчас находится на месте происшествия. Он также добавил, что есть пострадавшие. Ранее несколько telegram-каналов сообщали об ударе. Они отмечали, что в ходе происшествия пострадали два человека. Также отмечается, что ударил именно беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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