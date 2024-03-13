Рязанский губернатор подтвердил удар дрона по нефтебазе

БПЛА атаковал нефтезавод в Рязани, уточнил Павел Малков
Беспилотник атаковал нефтезавод Рязаньнефтепродукт. Информацию подтвердил глава региона Павел Малков.
«Рязанский нефтезавод подвергся атаке БПЛА. В результате удара началось возгорание», — написал губернатор Рязанской области. Он уточнил, что сейчас находится на месте происшествия. Он также добавил, что есть пострадавшие.
Ранее несколько telegram-каналов сообщали об ударе. Они отмечали, что в ходе происшествия пострадали два человека. Также отмечается, что ударил именно беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.