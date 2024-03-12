12 марта 2024

Над заводом «Сургутнефтегаза» под Петербургом был сбит беспилотник

© Служба новостей «URA.RU»
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Дрон, который сбили у НПЗ «Сургутнефтегаза», не нанес разрушений Фото:

Над нефтеперерабатывающим заводом «КИНЕФ» (ООО «ПО «Киришинефтеоргсинтез»), который принадлежит «Сургутнефтегазу», был сбит беспилотный летательный аппарат. Предприятие расположено в городе Кириши Ленинградской области.

«Средствами поражения мобильной группы в Киришском районе на подлете к заводу „КИНЕФ“ сбит БПЛА самолетного типа. Последствия в месте падения локализованы и устранены», — сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на своей странице «ВКонтакте».

Происшествие обошлось без жертв и разрушений. Завод продолжает работу в штатном режиме. Агентство направило запрос в «Сургутнефтегаз» с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил.

Ранее URA.RU писало, что «Сургутнефтегаз» начал поставки нефти в Южную Америку. Судно с нефтепродуктами, где находится груз компании, находится в порту Венесуэлы.

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Над нефтеперерабатывающим заводом «КИНЕФ» (ООО «ПО «Киришинефтеоргсинтез»), который принадлежит «Сургутнефтегазу», был сбит беспилотный летательный аппарат. Предприятие расположено в городе Кириши Ленинградской области. «Средствами поражения мобильной группы в Киришском районе на подлете к заводу „КИНЕФ“ сбит БПЛА самолетного типа. Последствия в месте падения локализованы и устранены», — сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на своей странице «ВКонтакте». Происшествие обошлось без жертв и разрушений. Завод продолжает работу в штатном режиме. Агентство направило запрос в «Сургутнефтегаз» с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил. Ранее URA.RU писало, что «Сургутнефтегаз» начал поставки нефти в Южную Америку. Судно с нефтепродуктами, где находится груз компании, находится в порту Венесуэлы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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