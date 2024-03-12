Происшествия Над заводом «Сургутнефтегаза» под Петербургом был сбит беспилотник 13 марта 2024 в 11:10 Размер текста - 17 + Дрон, который сбили у НПЗ «Сургутнефтегаза», не нанес разрушений Фото: Стас Этвеш © URA.RU Над нефтеперерабатывающим заводом «КИНЕФ» (ООО «ПО «Киришинефтеоргсинтез»), который принадлежит «Сургутнефтегазу», был сбит беспилотный летательный аппарат. Предприятие расположено в городе Кириши Ленинградской области. «Средствами поражения мобильной группы в Киришском районе на подлете к заводу „КИНЕФ“ сбит БПЛА самолетного типа. Последствия в месте падения локализованы и устранены», — сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на своей странице «ВКонтакте». Происшествие обошлось без жертв и разрушений. Завод продолжает работу в штатном режиме. Агентство направило запрос в «Сургутнефтегаз» с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил. Ранее URA.RU писало, что «Сургутнефтегаз» начал поставки нефти в Южную Америку. Судно с нефтепродуктами, где находится груз компании, находится в порту Венесуэлы. Над нефтеперерабатывающим заводом «КИНЕФ» (ООО «ПО «Киришинефтеоргсинтез»), который принадлежит «Сургутнефтегазу», был сбит беспилотный летательный аппарат. Предприятие расположено в городе Кириши Ленинградской области. «Средствами поражения мобильной группы в Киришском районе на подлете к заводу „КИНЕФ“ сбит БПЛА самолетного типа. Последствия в месте падения локализованы и устранены», — сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на своей странице «ВКонтакте». Происшествие обошлось без жертв и разрушений. Завод продолжает работу в штатном режиме. Агентство направило запрос в «Сургутнефтегаз» с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил. Ранее URA.RU писало, что «Сургутнефтегаз» начал поставки нефти в Южную Америку. Судно с нефтепродуктами, где находится груз компании, находится в порту Венесуэлы. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям