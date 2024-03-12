Над заводом «Сургутнефтегаза» под Петербургом был сбит беспилотник

Над нефтеперерабатывающим заводом «КИНЕФ» (ООО «ПО «Киришинефтеоргсинтез»), который принадлежит «Сургутнефтегазу», был сбит беспилотный летательный аппарат. Предприятие расположено в городе Кириши Ленинградской области.
«Средствами поражения мобильной группы в Киришском районе на подлете к заводу „КИНЕФ“ сбит БПЛА самолетного типа. Последствия в месте падения локализованы и устранены», — сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на своей странице «ВКонтакте».
Происшествие обошлось без жертв и разрушений. Завод продолжает работу в штатном режиме. Агентство направило запрос в «Сургутнефтегаз» с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил.
Ранее URA.RU писало, что «Сургутнефтегаз» начал поставки нефти в Южную Америку. Судно с нефтепродуктами, где находится груз компании, находится в порту Венесуэлы.
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