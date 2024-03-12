Ученые ЯНАО готовят масштабную стройку в Арктике

В ЯНАО создадут научно-технологический полигон «Обдорский»

В составе полигона — крупнейшие объекты, в том числе карбоновый полигон «Семь лиственниц» Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

В ЯНАО создадут научно-технологический полигон «Обдорский», который будет находиться в распоряжении «Научного центра изучения Арктики». В составе полигона — крупнейшие объекты, в том числе карбоновый полигон «Семь лиственниц», а также шесть участков трассы «Сургут — Салехард» и 25 участков железной дороги. На полигоне ученые будут испытывать отечественные приборы, изучать грунты, готовить научные кадры.

«Создать на территории Ямало-Ненецкого автономного округа объект научной инфраструктуры — научно-технологический полигон коллективного пользования «Обдорский», — сообщается в распоряжении правительства округа. Финансировать полигон власти ЯНАО намерены из бюджета округа, а также из других источников.

Как сообщается в документации, размещенной на сайте окружного правительства, управлять деятельностью полигона будет «Научный центр изучения Арктики». В состав Обдорского войдут карбоновый полигон «Семь лиственниц», шесть участков обследования автомобильной дороги «Сургут — Салехард» на участке «Надым — Салехард», а также 25 участков железной дороги «Обская — Бованенково — Карская» Ямальского филиала ООО «Газпромтранс».

В условиях Крайнего Севера ученые планируют проводить испытания отечественных приборов, создаваемых в рамках импортозамещения техники и технологий. Здесь будут выбираться оптимальные проектные решения для строительства зданий в условиях деградации многолетнемерзлых грунтов. Кроме этого, на полигоне будут готовить научные кадры для Ямала и других арктических регионов страны.

Ранее URA.RU сообщало, что в парламенте округа обсуждались риски, связанные с глобальными изменениями климата Арктики. Задача ученых — предотвратить их. Для этого местные депутаты приняли базовый закон «О многолетней (вечной) мерзлоте в Ямало-Ненецком автономном округе». Он вступил в силу 1 января 2024 года.