В ХМАО резко подешевели авиабилеты на курорты Минеральных вод

В Ханты-Мансийском автономном округе упала стоимость авиабилетов до Минеральных вод. Перелеты из Сургута на начало мая в Ставропольский край подешевели на 30%.
«Стоимость билета на прямой рейс из Сургута в Минеральные воды на 7 мая составляет около 12,5 тысяч рублей. До этого перелет стоил почти 18 тысяч рублей», — следует из данных на сайте «Авиасейлс».
Слетать из Нижневартовска на курорты Ставропольского края выйдет еще дешевле. В начале мая билеты обойдутся около 11 тысяч рублей, согласно данным сервиса.
Ранее URA.RU рассказывало, куда жители ХМАО летали отдыхать на большие выходные к 8 Марта. Среди самых популярных мест тогда оказались Сочи.
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