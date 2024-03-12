12 марта 2024

В ХМАО резко подешевели авиабилеты на курорты Минеральных вод

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Шереметьево. Москва, аэропорт, багаж, вылет, прилет, турист, чемодан, международные авиалинии, внутренние авиалинии
Авиабилеты из ХМАО в Минводы упали в цене Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе упала стоимость авиабилетов до Минеральных вод. Перелеты из Сургута на начало мая в Ставропольский край подешевели на 30%.

«Стоимость билета на прямой рейс из Сургута в Минеральные воды на 7 мая составляет около 12,5 тысяч рублей. До этого перелет стоил почти 18 тысяч рублей», — следует из данных на сайте «Авиасейлс».

Слетать из Нижневартовска на курорты Ставропольского края выйдет еще дешевле. В начале мая билеты обойдутся около 11 тысяч рублей, согласно данным сервиса.

Ранее URA.RU рассказывало, куда жители ХМАО летали отдыхать на большие выходные к 8 Марта. Среди самых популярных мест тогда оказались Сочи.

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В Ханты-Мансийском автономном округе упала стоимость авиабилетов до Минеральных вод. Перелеты из Сургута на начало мая в Ставропольский край подешевели на 30%. «Стоимость билета на прямой рейс из Сургута в Минеральные воды на 7 мая составляет около 12,5 тысяч рублей. До этого перелет стоил почти 18 тысяч рублей», — следует из данных на сайте «Авиасейлс». Слетать из Нижневартовска на курорты Ставропольского края выйдет еще дешевле. В начале мая билеты обойдутся около 11 тысяч рублей, согласно данным сервиса. Ранее URA.RU рассказывало, куда жители ХМАО летали отдыхать на большие выходные к 8 Марта. Среди самых популярных мест тогда оказались Сочи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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