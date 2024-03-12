Развлечения Туризм В ХМАО резко подешевели авиабилеты на курорты Минеральных вод 13 марта 2024 в 15:53 Размер текста - 17 + Авиабилеты из ХМАО в Минводы упали в цене Фото: Антон Белицкий © URA.RU В Ханты-Мансийском автономном округе упала стоимость авиабилетов до Минеральных вод. Перелеты из Сургута на начало мая в Ставропольский край подешевели на 30%. «Стоимость билета на прямой рейс из Сургута в Минеральные воды на 7 мая составляет около 12,5 тысяч рублей. До этого перелет стоил почти 18 тысяч рублей», — следует из данных на сайте «Авиасейлс». Слетать из Нижневартовска на курорты Ставропольского края выйдет еще дешевле. В начале мая билеты обойдутся около 11 тысяч рублей, согласно данным сервиса. Ранее URA.RU рассказывало, куда жители ХМАО летали отдыхать на большие выходные к 8 Марта. Среди самых популярных мест тогда оказались Сочи. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Ханты-Мансийском автономном округе упала стоимость авиабилетов до Минеральных вод. Перелеты из Сургута на начало мая в Ставропольский край подешевели на 30%. «Стоимость билета на прямой рейс из Сургута в Минеральные воды на 7 мая составляет около 12,5 тысяч рублей. До этого перелет стоил почти 18 тысяч рублей», — следует из данных на сайте «Авиасейлс». Слетать из Нижневартовска на курорты Ставропольского края выйдет еще дешевле. В начале мая билеты обойдутся около 11 тысяч рублей, согласно данным сервиса. Ранее URA.RU рассказывало, куда жители ХМАО летали отдыхать на большие выходные к 8 Марта. Среди самых популярных мест тогда оказались Сочи. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям