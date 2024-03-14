С уральского экс-участкового, рассказавшего о 3 трупах в могиле, требуют два млн

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Избрание меры пресечения Юрию Золотко. Свердловская область, посёлок Шаля, золотко юрий
Юрий Золотко попал под уголовное преследование после ссоры с начальством Фото:
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Экс-силовик обвинил руководство в сокрытии трех трупов и стал фигурантом уголовного дела

Свердловчане, которые обвинили экс-участкового из Шали Юрия Золотко, рассказавшего о могиле с тремя трупами, требуют с него два миллиона рублей в качестве моральной компенсации. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с делом.

«Деньги попросили двое мужчин, каждый по миллиону. Примечательно, что их обоих Юрий в свое время задерживал. Прошло столько лет, и вот они внезапно нарисовались», — отметил собеседник агентства.

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Новое уголовное дело (тоже за превышение должностных полномочий) против Золотко было возбуждено в феврале. «Появился четвертый гражданин, заявивший о побоях. Он такой же рецидивист, как и остальные трое», — добавил источник. По данным агентства, эти четыре эпизода объединили в одно дело. Накануне Свердловский областной суд снял арест с квартиры Золотко.

Золотко публично рассказал о могиле с тремя телами в конце 2023 года. Бывший силовик обвинил начальство шалинской полиции в укрывательстве тел. Следственный комитет, проведя проверку в ОВД, заявил, что информация экс-участкового не соответствует действительности.

После этого против Золотко было возбуждено уголовное дело за превышение должностных полномочий. Его обвинили в избиении троих мужчин. Сначала суд отправил его под домашний арест, но позже мера пресечения была изменена на запрет определенных действий. Подробнее о деле — в сюжете URA.RU.

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Свердловчане, которые обвинили экс-участкового из Шали Юрия Золотко, рассказавшего о могиле с тремя трупами, требуют с него два миллиона рублей в качестве моральной компенсации. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с делом. «Деньги попросили двое мужчин, каждый по миллиону. Примечательно, что их обоих Юрий в свое время задерживал. Прошло столько лет, и вот они внезапно нарисовались», — отметил собеседник агентства. Новое уголовное дело (тоже за превышение должностных полномочий) против Золотко было возбуждено в феврале. «Появился четвертый гражданин, заявивший о побоях. Он такой же рецидивист, как и остальные трое», — добавил источник. По данным агентства, эти четыре эпизода объединили в одно дело. Накануне Свердловский областной суд снял арест с квартиры Золотко. Золотко публично рассказал о могиле с тремя телами в конце 2023 года. Бывший силовик обвинил начальство шалинской полиции в укрывательстве тел. Следственный комитет, проведя проверку в ОВД, заявил, что информация экс-участкового не соответствует действительности. После этого против Золотко было возбуждено уголовное дело за превышение должностных полномочий. Его обвинили в избиении троих мужчин. Сначала суд отправил его под домашний арест, но позже мера пресечения была изменена на запрет определенных действий. Подробнее о деле — в сюжете URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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