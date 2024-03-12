12 марта 2024

В Пермском крае власти предупредили жителей о работе беспилотника

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Дрон поможет размежевать участки Фото:

В Пермском крае власти Октябрьского городского округа предупредили местных жителей о работе дрона. На фоне сообщений о массовых атаках БПЛА на российские регионы, пермякам сообщили, что беспилотник будет летать легально.

«13 марта 2024 года над территорией п. Октябрьский и д. Седяш будут проводится полеты беспилотного воздушного судна на основании выданного разрешения. Цель — выполнение межевания территории и выполнения комплексных кадастровых работ», — говорится в сообщении администрации округа в соцсети «ВКонтакте».

Ранее Минобороны РФ сообщало, что за ночь и утро 13 марта сбито 58 украинских БПЛА на территориях Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ленинградской и Рязанской областей. Полеты гражданских беспилотников без особого разрешения в Пермском крае запрещены.

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В Пермском крае власти Октябрьского городского округа предупредили местных жителей о работе дрона. На фоне сообщений о массовых атаках БПЛА на российские регионы, пермякам сообщили, что беспилотник будет летать легально. «13 марта 2024 года над территорией п. Октябрьский и д. Седяш будут проводится полеты беспилотного воздушного судна на основании выданного разрешения. Цель — выполнение межевания территории и выполнения комплексных кадастровых работ», — говорится в сообщении администрации округа в соцсети «ВКонтакте». Ранее Минобороны РФ сообщало, что за ночь и утро 13 марта сбито 58 украинских БПЛА на территориях Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ленинградской и Рязанской областей. Полеты гражданских беспилотников без особого разрешения в Пермском крае запрещены.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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