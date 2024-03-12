В Пермском крае власти предупредили жителей о работе беспилотника

13 марта 2024 в 12:38 Размер текста - 17 +

Дрон поможет размежевать участки Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Пермском крае власти Октябрьского городского округа предупредили местных жителей о работе дрона. На фоне сообщений о массовых атаках БПЛА на российские регионы, пермякам сообщили, что беспилотник будет летать легально. «13 марта 2024 года над территорией п. Октябрьский и д. Седяш будут проводится полеты беспилотного воздушного судна на основании выданного разрешения. Цель — выполнение межевания территории и выполнения комплексных кадастровых работ», — говорится в сообщении администрации округа в соцсети «ВКонтакте». Ранее Минобороны РФ сообщало, что за ночь и утро 13 марта сбито 58 украинских БПЛА на территориях Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ленинградской и Рязанской областей. Полеты гражданских беспилотников без особого разрешения в Пермском крае запрещены.

В Пермском крае власти Октябрьского городского округа предупредили местных жителей о работе дрона. На фоне сообщений о массовых атаках БПЛА на российские регионы, пермякам сообщили, что беспилотник будет летать легально. «13 марта 2024 года над территорией п. Октябрьский и д. Седяш будут проводится полеты беспилотного воздушного судна на основании выданного разрешения. Цель — выполнение межевания территории и выполнения комплексных кадастровых работ», — говорится в сообщении администрации округа в соцсети «ВКонтакте». Ранее Минобороны РФ сообщало, что за ночь и утро 13 марта сбито 58 украинских БПЛА на территориях Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ленинградской и Рязанской областей. Полеты гражданских беспилотников без особого разрешения в Пермском крае запрещены.