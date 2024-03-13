Жители ХМАО бросились строить загородные дома ради заработка

В ХМАО инвесторы переключаются с покупки квартир на загородные дома

13 марта 2024 в 20:23 Размер текста - 17 +

Югорчане стали чаще рассматривать строительство загородного дома как инвестицию Фото: Анна Майорова © URA.RU В Ханты-Мансийском автономном округе жители, которые рассматривали покупку квартиры как инвестицию, переключились на строительство своих домов. Риелтор из Сургута Денис Кравцов рассказал URA.RU, что загородная недвижимость становится привлекательнее для югорчан из-за изменения ипотечных условий. «Здесь этот вариант рассматривают как вложение или как бизнес. Если взять те же новостройки, то тут все инвесторы поотваливались. Потому что, например, сейчас продажа по переуступке (продажа ипотечной квартиры вместе со старой ставкой — прим. URA.RU) закрыта. А с появлением новых домов в современном стиле рынок будет расти в этом направлении», — поясняет журналисту агентства Кравцов. Югорчане, которые покупают квартиры, по словам риелтора, сейчас чаще всего приобретают их либо просто для жизни, либо на продажу через длительное время. «Нужно понимать, что даже если приобретаешь ее по маленькой ставке, то в дальнейшем, когда будешь продавать, вряд ли цена квартиры быстро вырастет, насколько хотелось бы инвесторам», — добавляет эксперт. Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске (ХМАО) на месте старого завода планируют построить коттеджный поселок. Остатки объекта демонтируют, а территорию застроят в рамках комплексного развития территории. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Ханты-Мансийском автономном округе жители, которые рассматривали покупку квартиры как инвестицию, переключились на строительство своих домов. Риелтор из Сургута Денис Кравцов рассказал URA.RU, что загородная недвижимость становится привлекательнее для югорчан из-за изменения ипотечных условий. «Здесь этот вариант рассматривают как вложение или как бизнес. Если взять те же новостройки, то тут все инвесторы поотваливались. Потому что, например, сейчас продажа по переуступке (продажа ипотечной квартиры вместе со старой ставкой — прим. URA.RU) закрыта. А с появлением новых домов в современном стиле рынок будет расти в этом направлении», — поясняет журналисту агентства Кравцов. Югорчане, которые покупают квартиры, по словам риелтора, сейчас чаще всего приобретают их либо просто для жизни, либо на продажу через длительное время. «Нужно понимать, что даже если приобретаешь ее по маленькой ставке, то в дальнейшем, когда будешь продавать, вряд ли цена квартиры быстро вырастет, насколько хотелось бы инвесторам», — добавляет эксперт. Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске (ХМАО) на месте старого завода планируют построить коттеджный поселок. Остатки объекта демонтируют, а территорию застроят в рамках комплексного развития территории.