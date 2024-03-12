Власти Перми рассказали, как будет выглядеть второй памятник героям СВО. Фото

В Перми второй памятник героям СВО украсит лик святого князя Владимира

13 марта 2024 в 13:03 Размер текста - 17 +

Второй памятник появится в Кировском районе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Администрация Перми опубликовала описание и проект памятника героям СВО, который планируют установить в Кировском районе в сквере на улице Танцорова. В проекте сказано, что на монументе сделают лик князя Владимира. «На Киоте будет изображен лик святого равноапостольного князя Владимира, выполненный из мозаики. Также предполагается памятная табличка с надписью «Сей образ устроен в память об участниках специальной военной операции на Украине, жизнь свою отдавших, защищая Родину», — сообщается на сайте мэрии. Уточняется, что инициатор проекта ТОС «Водники» выиграли грант на создание монумента в размере 1,5 млн рублей. Еще миллион рублей планируется взять из средств ТОС, а также из других источников софинансирования. Ранее стало известно, что в Кировском районе появится памятник героям СВО. Это будет второй монумент в Перми. Первый планируют возвести на улице Сибирская. Памятник установят в сквере на улице Танцорова Фото предоставлено мэрией Перми

Администрация Перми опубликовала описание и проект памятника героям СВО, который планируют установить в Кировском районе в сквере на улице Танцорова. В проекте сказано, что на монументе сделают лик князя Владимира. «На Киоте будет изображен лик святого равноапостольного князя Владимира, выполненный из мозаики. Также предполагается памятная табличка с надписью «Сей образ устроен в память об участниках специальной военной операции на Украине, жизнь свою отдавших, защищая Родину», — сообщается на сайте мэрии. Уточняется, что инициатор проекта ТОС «Водники» выиграли грант на создание монумента в размере 1,5 млн рублей. Еще миллион рублей планируется взять из средств ТОС, а также из других источников софинансирования. Ранее стало известно, что в Кировском районе появится памятник героям СВО. Это будет второй монумент в Перми. Первый планируют возвести на улице Сибирская.