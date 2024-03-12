12 марта 2024

Власти Перми рассказали, как будет выглядеть второй памятник героям СВО. Фото

В Перми второй памятник героям СВО украсит лик святого князя Владимира
© Служба новостей «URA.RU»
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Памятник воинам, погибшим в Афганской войне. Курган, венок, звездный, гвоздики, памятник воинам афганцам
Второй памятник появится в Кировском районе Фото:

Администрация Перми опубликовала описание и проект памятника героям СВО, который планируют установить в Кировском районе в сквере на улице Танцорова. В проекте сказано, что на монументе сделают лик князя Владимира.

«На Киоте будет изображен лик святого равноапостольного князя Владимира, выполненный из мозаики. Также предполагается памятная табличка с надписью «Сей образ устроен в память об участниках специальной военной операции на Украине, жизнь свою отдавших, защищая Родину», — сообщается на сайте мэрии.

Уточняется, что инициатор проекта ТОС «Водники» выиграли грант на создание монумента в размере 1,5 млн рублей. Еще миллион рублей планируется взять из средств ТОС, а также из других источников софинансирования.

Ранее стало известно, что в Кировском районе появится памятник героям СВО. Это будет второй монумент в Перми. Первый планируют возвести на улице Сибирская.

Памятник установят в сквере на улице Танцорова
Памятник установят в сквере на улице Танцорова

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Администрация Перми опубликовала описание и проект памятника героям СВО, который планируют установить в Кировском районе в сквере на улице Танцорова. В проекте сказано, что на монументе сделают лик князя Владимира. «На Киоте будет изображен лик святого равноапостольного князя Владимира, выполненный из мозаики. Также предполагается памятная табличка с надписью «Сей образ устроен в память об участниках специальной военной операции на Украине, жизнь свою отдавших, защищая Родину», — сообщается на сайте мэрии. Уточняется, что инициатор проекта ТОС «Водники» выиграли грант на создание монумента в размере 1,5 млн рублей. Еще миллион рублей планируется взять из средств ТОС, а также из других источников софинансирования. Ранее стало известно, что в Кировском районе появится памятник героям СВО. Это будет второй монумент в Перми. Первый планируют возвести на улице Сибирская.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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