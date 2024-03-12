Администрация Перми опубликовала описание и проект памятника героям СВО, который планируют установить в Кировском районе в сквере на улице Танцорова. В проекте сказано, что на монументе сделают лик князя Владимира.
«На Киоте будет изображен лик святого равноапостольного князя Владимира, выполненный из мозаики. Также предполагается памятная табличка с надписью «Сей образ устроен в память об участниках специальной военной операции на Украине, жизнь свою отдавших, защищая Родину», — сообщается на сайте мэрии.
Уточняется, что инициатор проекта ТОС «Водники» выиграли грант на создание монумента в размере 1,5 млн рублей. Еще миллион рублей планируется взять из средств ТОС, а также из других источников софинансирования.
Ранее стало известно, что в Кировском районе появится памятник героям СВО. Это будет второй монумент в Перми. Первый планируют возвести на улице Сибирская.
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