12 марта 2024

В Перми установят второй памятник героям СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Монумент установят в Кировском районе Фото:

В Кировском районе Перми поставят памятник героям СВО. Монумент появится на улице Танцорова. Это второй памятник, который планируют установить в городе.

«В Кировском районе Перми появится еще один памятник участникам СВО. Памятник будет выполнен в виде памятного киота — архитектурной формы, в которой центральное место занимает икона», — сообщает интернет-газета «Текст».

Установку второго памятника в Перми инициировало ТОС «Водники». Ранее URA.RU сообщило, что первый памятник героям СВО появится в Перми у Дома чекистов на улице Сибирская. Монумент будет состоять из пяти фигур с надписью «Мы русские, с нами бог».

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В Кировском районе Перми поставят памятник героям СВО. Монумент появится на улице Танцорова. Это второй памятник, который планируют установить в городе. «В Кировском районе Перми появится еще один памятник участникам СВО. Памятник будет выполнен в виде памятного киота — архитектурной формы, в которой центральное место занимает икона», — сообщает интернет-газета «Текст». Установку второго памятника в Перми инициировало ТОС «Водники». Ранее URA.RU сообщило, что первый памятник героям СВО появится в Перми у Дома чекистов на улице Сибирская. Монумент будет состоять из пяти фигур с надписью «Мы русские, с нами бог».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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