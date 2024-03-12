Общество В Перми установят второй памятник героям СВО 13 марта 2024 в 10:51 Размер текста - 17 + Монумент установят в Кировском районе Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В Кировском районе Перми поставят памятник героям СВО. Монумент появится на улице Танцорова. Это второй памятник, который планируют установить в городе. «В Кировском районе Перми появится еще один памятник участникам СВО. Памятник будет выполнен в виде памятного киота — архитектурной формы, в которой центральное место занимает икона», — сообщает интернет-газета «Текст». Установку второго памятника в Перми инициировало ТОС «Водники». Ранее URA.RU сообщило, что первый памятник героям СВО появится в Перми у Дома чекистов на улице Сибирская. Монумент будет состоять из пяти фигур с надписью «Мы русские, с нами бог». В Кировском районе Перми поставят памятник героям СВО. Монумент появится на улице Танцорова. Это второй памятник, который планируют установить в городе. «В Кировском районе Перми появится еще один памятник участникам СВО. Памятник будет выполнен в виде памятного киота — архитектурной формы, в которой центральное место занимает икона», — сообщает интернет-газета «Текст». Установку второго памятника в Перми инициировало ТОС «Водники». Ранее URA.RU сообщило, что первый памятник героям СВО появится в Перми у Дома чекистов на улице Сибирская. Монумент будет состоять из пяти фигур с надписью «Мы русские, с нами бог». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям