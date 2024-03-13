Происшествия СБУ заявила о своей причастности к атаке на нефтезаводы в трех регионах РФ 13 марта 2024 в 14:00 Размер текста - 17 + СБУ заявила о причастности к атакам на нефтебазы в России Фото: Официальный сайт президента Украины Служба безопасности Украины (СБУ) подтвердила свою причастность к атакам по нефтезаводам на территории трех российских регионов. Об этом сообщает «Интерфакс.Украина». «Сегодня ночью СБУ атаковала дронами сразу три нефтеперерабатывающих завода — не только в Рязани, но и в Кстово (Нижегородская область) и Киришах (Ленинградская область)», — пишет агентство, ссылаясь на свой источник. Отмечается, что эти атаки являются частью глобальной операции по лишению России денег и топлива, которую СБУ начала ранее. Накануне Вооруженные силы Украины (ВСУ) при помощи дрона атаковали промышленную зону в Кстове Нижегородской области. Далее беспилотник был сбит в Ленинградской области, возле одной из нефтяных баз. Последняя атака дрона противника была совершена в Рязанской области, в ходе которой пострадали несколько человек. Служба безопасности Украины (СБУ) подтвердила свою причастность к атакам по нефтезаводам на территории трех российских регионов. Об этом сообщает «Интерфакс.Украина». «Сегодня ночью СБУ атаковала дронами сразу три нефтеперерабатывающих завода — не только в Рязани, но и в Кстово (Нижегородская область) и Киришах (Ленинградская область)», — пишет агентство, ссылаясь на свой источник. Отмечается, что эти атаки являются частью глобальной операции по лишению России денег и топлива, которую СБУ начала ранее. Накануне Вооруженные силы Украины (ВСУ) при помощи дрона атаковали промышленную зону в Кстове Нижегородской области. Далее беспилотник был сбит в Ленинградской области, возле одной из нефтяных баз. Последняя атака дрона противника была совершена в Рязанской области, в ходе которой пострадали несколько человек. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям