СБУ заявила о своей причастности к атаке на нефтезаводы в трех регионах РФ

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СБУ заявила о причастности к атакам на нефтебазы в России Фото:

Служба безопасности Украины (СБУ) подтвердила свою причастность к атакам по нефтезаводам на территории трех российских регионов. Об этом сообщает «Интерфакс.Украина».

«Сегодня ночью СБУ атаковала дронами сразу три нефтеперерабатывающих завода — не только в Рязани, но и в Кстово (Нижегородская область) и Киришах (Ленинградская область)», — пишет агентство, ссылаясь на свой источник. Отмечается, что эти атаки являются частью глобальной операции по лишению России денег и топлива, которую СБУ начала ранее.

Накануне Вооруженные силы Украины (ВСУ) при помощи дрона атаковали промышленную зону в Кстове Нижегородской области. Далее беспилотник был сбит в Ленинградской области, возле одной из нефтяных баз. Последняя атака дрона противника была совершена в Рязанской области, в ходе которой пострадали несколько человек.

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Служба безопасности Украины (СБУ) подтвердила свою причастность к атакам по нефтезаводам на территории трех российских регионов. Об этом сообщает «Интерфакс.Украина». «Сегодня ночью СБУ атаковала дронами сразу три нефтеперерабатывающих завода — не только в Рязани, но и в Кстово (Нижегородская область) и Киришах (Ленинградская область)», — пишет агентство, ссылаясь на свой источник. Отмечается, что эти атаки являются частью глобальной операции по лишению России денег и топлива, которую СБУ начала ранее. Накануне Вооруженные силы Украины (ВСУ) при помощи дрона атаковали промышленную зону в Кстове Нижегородской области. Далее беспилотник был сбит в Ленинградской области, возле одной из нефтяных баз. Последняя атака дрона противника была совершена в Рязанской области, в ходе которой пострадали несколько человек.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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