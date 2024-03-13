Что известно об атаке БПЛА на нефтезавод в Рязанской области

Утром 13 марта БПЛА ВСУ атаковали нефтезавод «Рязаньнефтепродукт» в Рязанской области. Местные жители отмечают, что по территории завода удар нанесли три беспилотника. URA.RU рассказывает, что известно об атаке БПЛА.
«Очевидцы сообщают об атаке беспилотников на нефтезаводе в Рязани», — говорится в сообщении telegram-канала Baza. В результате атаки начался пожар.
ВСУ ударили по нефтебазе в Рязанской области
Губернатор Рязанской области Павел Малков подтвердил, что удар по нефтезаводу Рязаньнефтепродукт нанес дрон. «Рязанский нефтезавод подвергся атаке БПЛА. В результате удара началось возгорание», — написал Малков. Он также посетил место происшествия и отметил наличие пострадавших.
Последствия удара
В результате атаки пострадали два человека. Об этом сообщил telegram-канал 112. Там отметили, что один беспилотник попал в установку по первичной переработке нефтепродуктов.
Пострадавшие являются сотрудниками «Рязаньнефтепродукта». Они получили ранения плеча и предплечья. Пострадавшие доставлены в больницу, передает telegram-канал Shot.
Дежурный примерного отделения сообщил, что состояние сотрудников оценивается средней степенью тяжести. Пострадавшие госпитализированы в травматологию, передает ТАСС.
На Нефтезаводе работают пожарные, там горит установка. Движение в сторону завода перекрыто, сообщает РИА Новости.
Удар могли нанести Bayraktar
По заводу НПЗ ударили БПЛА, похожие на турецкие Bayraktar, отмечают местные жители. Об этом сообщает telegram-канала Mash.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.