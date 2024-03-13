Что известно об атаке БПЛА на нефтезавод в Рязанской области

БПЛА атаковали нефтезавод в Рязанской области

13 марта 2024 в 11:08 Размер текста - 17 +

Три БПЛА атаковали Рязаньнефтепродукт, это привело к возгоранию на территории завода Фото: Министерство обороны Великобритании Утром 13 марта БПЛА ВСУ атаковали нефтезавод «Рязаньнефтепродукт» в Рязанской области. Местные жители отмечают, что по территории завода удар нанесли три беспилотника. URA.RU рассказывает, что известно об атаке БПЛА. «Очевидцы сообщают об атаке беспилотников на нефтезаводе в Рязани», — говорится в сообщении telegram-канала Baza. В результате атаки начался пожар. ВСУ ударили по нефтебазе в Рязанской области Губернатор Рязанской области Павел Малков подтвердил, что удар по нефтезаводу Рязаньнефтепродукт нанес дрон. «Рязанский нефтезавод подвергся атаке БПЛА. В результате удара началось возгорание», — написал Малков. Он также посетил место происшествия и отметил наличие пострадавших. Последствия удара В результате атаки пострадали два человека. Об этом сообщил telegram-канал 112. Там отметили, что один беспилотник попал в установку по первичной переработке нефтепродуктов. Пострадавшие являются сотрудниками «Рязаньнефтепродукта». Они получили ранения плеча и предплечья. Пострадавшие доставлены в больницу, передает telegram-канал Shot. Дежурный примерного отделения сообщил, что состояние сотрудников оценивается средней степенью тяжести. Пострадавшие госпитализированы в травматологию, передает ТАСС. На Нефтезаводе работают пожарные, там горит установка. Движение в сторону завода перекрыто, сообщает РИА Новости. Удар могли нанести Bayraktar По заводу НПЗ ударили БПЛА, похожие на турецкие Bayraktar, отмечают местные жители. Об этом сообщает telegram-канала Mash. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Утром 13 марта БПЛА ВСУ атаковали нефтезавод «Рязаньнефтепродукт» в Рязанской области. Местные жители отмечают, что по территории завода удар нанесли три беспилотника. URA.RU рассказывает, что известно об атаке БПЛА. «Очевидцы сообщают об атаке беспилотников на нефтезаводе в Рязани», — говорится в сообщении telegram-канала Baza. В результате атаки начался пожар. Губернатор Рязанской области Павел Малков подтвердил, что удар по нефтезаводу Рязаньнефтепродукт нанес дрон. «Рязанский нефтезавод подвергся атаке БПЛА. В результате удара началось возгорание», — написал Малков. Он также посетил место происшествия и отметил наличие пострадавших. В результате атаки пострадали два человека. Об этом сообщил telegram-канал 112. Там отметили, что один беспилотник попал в установку по первичной переработке нефтепродуктов. Пострадавшие являются сотрудниками «Рязаньнефтепродукта». Они получили ранения плеча и предплечья. Пострадавшие доставлены в больницу, передает telegram-канал Shot. Дежурный примерного отделения сообщил, что состояние сотрудников оценивается средней степенью тяжести. Пострадавшие госпитализированы в травматологию, передает ТАСС. На Нефтезаводе работают пожарные, там горит установка. Движение в сторону завода перекрыто, сообщает РИА Новости. По заводу НПЗ ударили БПЛА, похожие на турецкие Bayraktar, отмечают местные жители. Об этом сообщает telegram-канала Mash.