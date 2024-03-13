Что известно об атаке БПЛА на нефтезавод в Рязанской области

БПЛА атаковали нефтезавод в Рязанской области
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Вооруженные силы Великобритании. stock, бпла, бла,  дрон,  stock
Три БПЛА атаковали Рязаньнефтепродукт, это привело к возгоранию на территории завода Фото:

Утром 13 марта БПЛА ВСУ атаковали нефтезавод «Рязаньнефтепродукт» в Рязанской области. Местные жители отмечают, что по территории завода удар нанесли три беспилотника. URA.RU рассказывает, что известно об атаке БПЛА.

«Очевидцы сообщают об атаке беспилотников на нефтезаводе в Рязани», — говорится в сообщении telegram-канала Baza. В результате атаки начался пожар.

ВСУ ударили по нефтебазе в Рязанской области

Губернатор Рязанской области Павел Малков подтвердил, что удар по нефтезаводу Рязаньнефтепродукт нанес дрон. «Рязанский нефтезавод подвергся атаке БПЛА. В результате удара началось возгорание», — написал Малков. Он также посетил место происшествия и отметил наличие пострадавших.

Последствия удара

В результате атаки пострадали два человека. Об этом сообщил telegram-канал 112. Там отметили, что один беспилотник попал в установку по первичной переработке нефтепродуктов.

Пострадавшие являются сотрудниками «Рязаньнефтепродукта». Они получили ранения плеча и предплечья. Пострадавшие доставлены в больницу, передает telegram-канал Shot.

Дежурный примерного отделения сообщил, что состояние сотрудников оценивается средней степенью тяжести. Пострадавшие госпитализированы в травматологию, передает ТАСС.

На Нефтезаводе работают пожарные, там горит установка. Движение в сторону завода перекрыто, сообщает РИА Новости.

Удар могли нанести Bayraktar

По заводу НПЗ ударили БПЛА, похожие на турецкие Bayraktar, отмечают местные жители. Об этом сообщает telegram-канала Mash.

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Утром 13 марта БПЛА ВСУ атаковали нефтезавод «Рязаньнефтепродукт» в Рязанской области. Местные жители отмечают, что по территории завода удар нанесли три беспилотника. URA.RU рассказывает, что известно об атаке БПЛА. «Очевидцы сообщают об атаке беспилотников на нефтезаводе в Рязани», — говорится в сообщении telegram-канала Baza. В результате атаки начался пожар. Губернатор Рязанской области Павел Малков подтвердил, что удар по нефтезаводу Рязаньнефтепродукт нанес дрон. «Рязанский нефтезавод подвергся атаке БПЛА. В результате удара началось возгорание», — написал Малков. Он также посетил место происшествия и отметил наличие пострадавших. В результате атаки пострадали два человека. Об этом сообщил telegram-канал 112. Там отметили, что один беспилотник попал в установку по первичной переработке нефтепродуктов. Пострадавшие являются сотрудниками «Рязаньнефтепродукта». Они получили ранения плеча и предплечья. Пострадавшие доставлены в больницу, передает telegram-канал Shot. Дежурный примерного отделения сообщил, что состояние сотрудников оценивается средней степенью тяжести. Пострадавшие госпитализированы в травматологию, передает ТАСС. На Нефтезаводе работают пожарные, там горит установка. Движение в сторону завода перекрыто, сообщает РИА Новости. По заводу НПЗ ударили БПЛА, похожие на турецкие Bayraktar, отмечают местные жители. Об этом сообщает telegram-канала Mash.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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