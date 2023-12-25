«Кощей» из сериала «Слово пацана» снимется в тюменском сериале в роли жителя ЯНАО

Актер, исполнивший роль «Кощея» в самом популярном сериале года «Слово пацана. Кровь на асфальте» — Никита Кологривый, сыграет жителя ЯНАО в одном из эпизодов тюменского проекта «Тюмень — Северный край», а также окажет ему поддержку в качестве продюсера. Как рассказала URA.RU автор проекта Мария Миць, пригласить на главную роль Никиту не получилось из-за плотного графика артиста.
«У Никиты Кологривого есть продюсерские амбиции, ему интересно все, что с этим связано и он считает, что нужно помогать. Изначально мы хотели снять Никиту в главной роли и узнавали все условия, но дело в том, что его график расписан на длительное время и мы туда уже не помещаемся. Но мы постараемся снять его в каком-то эпизоде, возможно это будет житель Ямала, попутчик главных героев. Возможно, они даже что-то споют вместе под гитару», — рассказала URA.RU автор проекта Мария Миць.
Сюжет сериала расскажет о двух молодых людях, которые отправились в путешествие на Север. Ранее URA.RU писало, что сериал «Тюмень — Северный край» выиграл грант в миллион рублей на съемки в Союзе кинематографистов в Москве.
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