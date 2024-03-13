Россия вошла в список мировых лидеров по применению ИИ

13 марта 2024 в 14:20 Размер текста - 17 +

В России уровень внедрения ИИ составляет 31% Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия входит в топ 10 стран по объему вычислительных мощностей искусственного интеллекта (ИИ). В настоящий момент такие технологии активно применяются в различных сферах экономики. Уровень внедрения составляет 31%. Об этом рассказал министр экономического развития РФ Максим Решетников. «Россия по объему совокупных вычислительных мощностей входит в топ-10 стран-лидеров, а общий уровень внедрения искусственного интеллекта в приоритетных направлениях экономики составил 31,5%», — сказал Максим Решетников на пленарной сессии «Искусственный интеллект — главная технология XXI века». Его слова передает ТАСС. Он добавил, что ИИ уже можно применять во многие сферы жизни, от бизнеса до государственного управления. Уровень внедрения таких технологий вырос в полтора раза. Также министр подчеркнул, что необходимо и дальше развиваться в данном направлении, стимулируя как можно больше людей использовать новые технологии, развивая под них рынок. В качестве примера Решетников привел использование нейросетей. В качестве стимула предлагается выделять больше денег тем, кто планирует внедрять ИИ в свое производство и наращивать вычислительные мощности. Отмечается, что массовое внедрение ИИ будет способствовать росту ВВП примерно на 11,2 триллиона рублей к 2030 году. Россия стала одной из первых стран мира, кто достиг совершенно нового уровня применения ИИ. В стране применяются новые технологии для решения различных задач. Об этом корреспонденту URA.RU рассказывал партнер «Технологии Доверия» Артем Семенихин. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россия входит в топ 10 стран по объему вычислительных мощностей искусственного интеллекта (ИИ). В настоящий момент такие технологии активно применяются в различных сферах экономики. Уровень внедрения составляет 31%. Об этом рассказал министр экономического развития РФ Максим Решетников. «Россия по объему совокупных вычислительных мощностей входит в топ-10 стран-лидеров, а общий уровень внедрения искусственного интеллекта в приоритетных направлениях экономики составил 31,5%», — сказал Максим Решетников на пленарной сессии «Искусственный интеллект — главная технология XXI века». Его слова передает ТАСС. Он добавил, что ИИ уже можно применять во многие сферы жизни, от бизнеса до государственного управления. Уровень внедрения таких технологий вырос в полтора раза. Также министр подчеркнул, что необходимо и дальше развиваться в данном направлении, стимулируя как можно больше людей использовать новые технологии, развивая под них рынок. В качестве примера Решетников привел использование нейросетей. В качестве стимула предлагается выделять больше денег тем, кто планирует внедрять ИИ в свое производство и наращивать вычислительные мощности. Отмечается, что массовое внедрение ИИ будет способствовать росту ВВП примерно на 11,2 триллиона рублей к 2030 году. Россия стала одной из первых стран мира, кто достиг совершенно нового уровня применения ИИ. В стране применяются новые технологии для решения различных задач. Об этом корреспонденту URA.RU рассказывал партнер «Технологии Доверия» Артем Семенихин.