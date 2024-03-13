Россия вошла в список мировых лидеров по применению ИИ

Россия входит в топ 10 стран по объему вычислительных мощностей искусственного интеллекта (ИИ). В настоящий момент такие технологии активно применяются в различных сферах экономики. Уровень внедрения составляет 31%. Об этом рассказал министр экономического развития РФ Максим Решетников.
«Россия по объему совокупных вычислительных мощностей входит в топ-10 стран-лидеров, а общий уровень внедрения искусственного интеллекта в приоритетных направлениях экономики составил 31,5%», — сказал Максим Решетников на пленарной сессии «Искусственный интеллект — главная технология XXI века». Его слова передает ТАСС. Он добавил, что ИИ уже можно применять во многие сферы жизни, от бизнеса до государственного управления. Уровень внедрения таких технологий вырос в полтора раза.
Также министр подчеркнул, что необходимо и дальше развиваться в данном направлении, стимулируя как можно больше людей использовать новые технологии, развивая под них рынок. В качестве примера Решетников привел использование нейросетей. В качестве стимула предлагается выделять больше денег тем, кто планирует внедрять ИИ в свое производство и наращивать вычислительные мощности. Отмечается, что массовое внедрение ИИ будет способствовать росту ВВП примерно на 11,2 триллиона рублей к 2030 году.
Россия стала одной из первых стран мира, кто достиг совершенно нового уровня применения ИИ. В стране применяются новые технологии для решения различных задач. Об этом корреспонденту URA.RU рассказывал партнер «Технологии Доверия» Артем Семенихин.
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