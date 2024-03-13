Песков ответил на вопрос об экстренном саммите ОДКБ по Армении

В Кремле считают, что Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) предстоит проработать ситуацию, связанную с позицией Армении и заявлением премьер-министра Никола Пашиняна о готовности выйти из ее состава. Вопрос о возможности проведения экстренного саммита по этой теме должен решаться внутри ОДКБ, сообщил URA.RU пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«[Вопрос о проведении экстренного саммита] должна решать ОДКБ. Конечно, в рамках Организации предстоит определенная работа [в связи с позицией Армении]», — отметил Песков.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения выйдет из ОДКБ, если организация «ответит на вопрос», который ставит перед ней Ереван: «где находится суверенная территория Армении и где ее зона ответственности». Ранее Армения заморозила свое участие в ОДКБ.
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