Политика Власть Песков ответил на вопрос об экстренном саммите ОДКБ по Армении Песков высказался о необходимости экстренного саммита ОДКБ по Армении 13 марта 2024 в 14:35 Размер текста - 17 + В Кремле ответили на вопрос об экстренном саммите ОДКБ по Армении Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Кремле считают, что Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) предстоит проработать ситуацию, связанную с позицией Армении и заявлением премьер-министра Никола Пашиняна о готовности выйти из ее состава. Вопрос о возможности проведения экстренного саммита по этой теме должен решаться внутри ОДКБ, сообщил URA.RU пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «[Вопрос о проведении экстренного саммита] должна решать ОДКБ. Конечно, в рамках Организации предстоит определенная работа [в связи с позицией Армении]», — отметил Песков. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения выйдет из ОДКБ, если организация «ответит на вопрос», который ставит перед ней Ереван: «где находится суверенная территория Армении и где ее зона ответственности». Ранее Армения заморозила свое участие в ОДКБ. В Кремле считают, что Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) предстоит проработать ситуацию, связанную с позицией Армении и заявлением премьер-министра Никола Пашиняна о готовности выйти из ее состава. Вопрос о возможности проведения экстренного саммита по этой теме должен решаться внутри ОДКБ, сообщил URA.RU пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «[Вопрос о проведении экстренного саммита] должна решать ОДКБ. Конечно, в рамках Организации предстоит определенная работа [в связи с позицией Армении]», — отметил Песков. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения выйдет из ОДКБ, если организация «ответит на вопрос», который ставит перед ней Ереван: «где находится суверенная территория Армении и где ее зона ответственности». Ранее Армения заморозила свое участие в ОДКБ. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям