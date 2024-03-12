Прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа организовала проверку частного детского сада «Мишутка» в Губкинском, где воспитатели жестоко обращались с маленькими детьми. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
«Прокуратурой округа проводится проверка фактов жестокого обращения с детьми в частном детском саду „Мишутка“ в городе Губкинском. При наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования», — говорится в сообщении.
Родители детсадовцев просмотрели видеозаписи с камер наблюдения, где обнаружили факты жестокого обращения с их детьми. Воспитательницы волочат детей по полу, насильно кормят, бьют по рукам и ногам. «Самое страшное, что есть закрытая зона от камер — это санузел. Детки выходят оттуда в слезах и держится за уши. Женщина тащит ребенка через ограждение в спальне, пинает по ноге ребенка. Руководство никак не реагирует ни на словесные, ни на письменные жалобы родителей», — написал анонимный горожанин в сообществе «Губкинский.Ком — новости 24 часа».
Региональный следственный комитет устанавливает обстоятельства совершения противоправных действий со стороны сотрудников дошкольного учреждения. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Главные новости ЯНАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.