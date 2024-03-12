12 марта 2024

В ЯНАО прокуратура проверяет детсад, в котором избивали детей. Видео

В Губкинском в частном саду «Мишутка» жестоко обращались с детьми
© Служба новостей «URA.RU»
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Роспотребнадзор проверяет детский сад и магазин на соблюдение противоковидных мер. Челябинск, игрушки, детский сад, детсад, дети, кукла, пупсик, насилие над детьми, детская безопасность
Родители детсадовцев в Губкинском узнали об избиении их детей Фото:

Прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа организовала проверку частного детского сада «Мишутка» в Губкинском, где воспитатели жестоко обращались с маленькими детьми. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

«Прокуратурой округа проводится проверка фактов жестокого обращения с детьми в частном детском саду „Мишутка“ в городе Губкинском. При наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования», — говорится в сообщении.

Родители детсадовцев просмотрели видеозаписи с камер наблюдения, где обнаружили факты жестокого обращения с их детьми. Воспитательницы волочат детей по полу, насильно кормят, бьют по рукам и ногам. «Самое страшное, что есть закрытая зона от камер — это санузел. Детки выходят оттуда в слезах и держится за уши. Женщина тащит ребенка через ограждение в спальне, пинает по ноге ребенка. Руководство никак не реагирует ни на словесные, ни на письменные жалобы родителей», — написал анонимный горожанин в сообществе «Губкинский.Ком — новости 24 часа».

Региональный следственный комитет устанавливает обстоятельства совершения противоправных действий со стороны сотрудников дошкольного учреждения. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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Прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа организовала проверку частного детского сада «Мишутка» в Губкинском, где воспитатели жестоко обращались с маленькими детьми. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. «Прокуратурой округа проводится проверка фактов жестокого обращения с детьми в частном детском саду „Мишутка“ в городе Губкинском. При наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования», — говорится в сообщении. Родители детсадовцев просмотрели видеозаписи с камер наблюдения, где обнаружили факты жестокого обращения с их детьми. Воспитательницы волочат детей по полу, насильно кормят, бьют по рукам и ногам. «Самое страшное, что есть закрытая зона от камер — это санузел. Детки выходят оттуда в слезах и держится за уши. Женщина тащит ребенка через ограждение в спальне, пинает по ноге ребенка. Руководство никак не реагирует ни на словесные, ни на письменные жалобы родителей», — написал анонимный горожанин в сообществе «Губкинский.Ком — новости 24 часа». Региональный следственный комитет устанавливает обстоятельства совершения противоправных действий со стороны сотрудников дошкольного учреждения. По данному факту возбуждено уголовное дело.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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